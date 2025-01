Va in scena l’8 e il 9 febbraio il Carnevale di Firenze 2025. Ecco tutti i dettagli e cosa c’è da sapere.

Tutto sul Carnevale di Firenze 2025

È tempo di festa! Torna l’appuntamento più atteso dell’inverno fiorentino: il Carnevale di Firenze 2025. Sta per tornare a Palazzo Vecchio nel salone dei Cinquecento e per le vie del centro storico.

Si tratta di un evento davvero esclusivo che unisce la tradizione, l’eleganza e il divertimento, nella meravigliosa cornice del Rinascimento. L’edizione del Carnevale di Firenze 2025 si compone di due principali momenti. Si tratta del Gran Ballo “Regine a Palazzo” che si svolgerà l’8 Febbraio presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio e la parata di Carnevale, il 9 Febbraio da Piazza Santa Maria Novella a Piazza della Signoria.

A parlare del Carnevale di Firenze 2025 anche il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani:

“Con piacere celebriamo una storica tradizione fiorentina quella del Carnevale legata alla famiglia Medici. A Firenze torna un’occasione straordinaria per vedere sfilare nelle strade del centro storico le maschere più belle, che rendono omaggio a figure come Caterina de’ Medici o Maria Luisa de’ Medici, Eleonora da Toledo e tante altre.

L’evento culmina con il Gran Galà in maschera nel Salone de’ Cinquecento di Palazzo Vecchio, nato dalla creatività di Antonia Sautter, ideatrice del celebre Ballo del Doge di Venezia, che raccontando alcune delle protagoniste della storia che hanno fatto grande Firenze, da Caterina de Medici all’Elettrice Palatina, o che hanno contribuito a dare visibilità alle donne, è un invito e un auspicio per le giovani generazioni a occupare la scena della vita pubblica”.

Il Carnevale di Firenze 2025

Lo spettacolo dell’8 Febbraio è ideato e diretto da Antonia Sautter e avrà luogo nel Salone dei Cinquecento: ispirandosi al “Sogno di Volare” di Leonardo. L’idea della stilista veneziana è quella di mettere in scena tutta la sua interpretazione sartoriale.

“Sono lieta e grata al Comune di Firenze, e alle organizzatrici della serata” dichiara Antonia Sautter, “di tornare a far sfilare le mie “Regine” a Palazzo Vecchio, raccontando questa volta la loro forza, la loro intelligenza e la loro dirompente creatività accostate all’immenso genio di Leonardo da Vinci, colui che osò immaginare di far spiccare in volo l’umanità intera.

L’immaginifica magnum opus tutta al femminile che racconteremo, con nuovi abiti realizzati per l’occasione e un divertissement teatrale, vedrà come protagoniste Caterina de’ Medici, la Contessa Castiglione, Eleonora da Toledo, Artemisia Gentileschi e l’Elettrice Palatina, tutte donne di origini toscane che riuscirono a spiccare un volo nella Storia e a far immaginare un futuro diverso per noi tutte, che siamo loro eredi. Il sogno di volare…”

L’evento contribuisce peraltro a sostenere due importanti progetti benefici: la Lega del Filo d’Oro e la YOU Foundation, in relazioni UNESCO. Ciò conferma l’impegno del Gran Ballo di Carnevale nel promuovere cultura, arte e solidarietà.

Per tutti i dettagli contattare:

Associazione culturale Carnevale di Firenze – Piazza de’ Frescobaldi 4 – 50125 – Firenze – Tel +39 055217704 – Fax +39 0552676357

Email: info@carnevaledifirenze.com Piva/Cod.Fis. 94326400481

L’evento è organizzato in stretta collaborazione con: Antonia Sautter – Ballo del Doge e Fondazione Carnevale di Viareggio.

Con il patrocinio di: Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana, Confcommercio Firenze, Camera di Commercio di Firenze

Main Sponsor: Continental Investments

Con il contributo di: VK Nano Regenerative Med Care, OET Energy Technologies

Si ringrazia :Fondazione Destination Florence, Paolo Penko, Filistrucchi, Guido Guidi, Camet, Binomio, Stranomondo, Sartoria Antonietta, Remo Giugni, Leandro Da Silva, Diadema, Lux Wedding and Event Studio, Once Extraordinary Events.

Media Partner: Lady Radio

Per informazioni e prenotazioni: info@carnevaledifirenze.com, sito www.carnevaledifirenze.com o al numero 055.217704