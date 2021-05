1 Le parole di Carolina Marconi

Sono passati diversi anni da quando il pubblico ha fatto la conoscenza di Carolina Marconi. Come in molti ricorderanno la bella attrice ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello, dove conquistò il cuore dei telespettatori. Da allora l’ex gieffina ne ha fatta di strada, e ad oggi è uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo. Tuttavia qualche ora fa Carolina ha fatto un annuncio che ha sconvolto il web intero. Con un lunghissimo post su Instagram, la Marconi ha annunciato di avere un tumore al seno, e di aver scoperto di essere malata lo scorso 24 marzo. Ecco le sue forti parole in merito:

“Non sono brava a raccontarmi ma vorrei condividere un periodo brutto della mia vita. Il 24 marzo mi hanno diagnosticato un tumore al seno. Ricordo quando i medici me l’hanno detto, mi si è gelato il sangue e sono scappata di corsa come una furia sbattendo la porta. Sono andata al bar della clinica, scoppiando in un pianto senza fine. […] Mi sentivo finita come donna, distrutta, mi mancava l’aria, ero persa. Mi sono calmata e sono rientrata in stanza dai medici, che a loro volta hanno cercato di tranquillizzarmi. Così metabolizzata la notizia mi sono asciugata le lacrime, dovevo sembrare forte anche se in quel momento ero crepata dentro, ed ho ascoltato ogni singola parola”.

A quel punto Carolina Marconi ha svelato di aver subito un’operazione di ben 8 ore, durante la quale le è stato asportato il tumore. Queste le sue dichiarazioni:

“Mi hanno detto che dovevo operarmi il prima possibile, e così il 6 aprile, giorno dell’intervento, ho affrontato un’operazione difficile durata più o meno 8 ore, perché oltre all’esportazione del tumore dovevo ricostruire anche la mammella. […] L’intervento è andato bene, mi sono svegliata salva salva”.

Ma come sta oggi Carolina Marconi? Scopriamo cosa svela l’ex concorrente del Grande Fratello.