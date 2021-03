1 L’Isola dei Famosi perde Carolina Stramare

Il reality condotto da Ilary Blasi sta per approdare su Canale 5. Una volta che si concluderà il Festival di Sanremo, rimarrà solo una settimana prima del debutto della nuova edizione dello show. Tutto sembra quasi pronto. Dagli opinionisti, ovvero Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, all’inviato che sarà Massimiliano Rosolino. Anche per quanto riguarda i naufraghi sembrava fosse tutto risolto, invece pare non sia così. Carolina Stramare, infatti, ha deciso di ritirarsi da L’Isola dei Famosi 2021.

Lo ha annunciato la pagina Instagram del programma tramite un comunicato ufficiale. Ma perché non vedremo l’ex Miss Italia tra i concorrenti della nuova edizione? Ce lo spiega la descrizione all’interno del post e che vi riportiamo qui di seguito. Ecco, perciò, il motivo:

Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l’avventura dell’Isola dei famosi.

Carolina Stramare si ritira da L’Isola dei Famosi

Carolina Stramare, quindi, ha parlato del suo ritiro da L’Isola dei Famosi sul proprio profilo Instagram, ma senza rilasciare molti dettagli in più. Queste, perciò, le sue dichiarazioni con gli occhi pieni di lacrime:

Nelle ultime ora era stata ufficializzata la mia partecipazione a L’isola. Sempre nelle ultime ore, però, si sono presentati dei problemi di salute famigliari. Io li preferisco tutelare e tenere sotto controllo. E credo che la scelta migliore sia non partire e rimanere a casa. Perché prima di tutto c’è la mia salute e quella dei miei cari. So che ci saranno altre occasioni e so che comprenderete.

Speriamo che per Carolina Stramare e la sua famiglia le cose si possano risolvere al meglio, con la speranza di vederla magari il prossimo anno sempre a L’Isola dei Famosi. Continuate a seguirci per altre news.