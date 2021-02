1 Il promo de L’Isola dei Famosi 2021

Ormai è tutto ufficiale: lunedì 15 marzo parte ufficialmente L’Isola dei Famosi 2021! Dopo la pausa dello scorso anno infatti il reality è pronto a tornare e stavolta alla conduzione ci sarà Ilary Blasi. Tutto è ormai pronto per il debutto della trasmissione e proprio in queste ore gli autori stanno iniziando a svelare i primi naufraghi che andranno a comporre il cast. Nel mentre propio la presentatrice qualche giorno fa nel corso di un’intervista per Tv Sorrisi & Canzoni ha affermato:

“Sono super felice e carichissima. Un po’ perché è da un anno e mezzo che non faccio tv, ma poi anche per evadere fisicamente e di testa dopo il periodo che abbiamo passato. […] Sarà un ritorno alle radici, allo spirito originario del format: i naufraghi torneranno a soffrire la fame e la lontananza dalle loro comodità quotidiane. Lo spirito di avventura, di sopravvivenza e di lotta contro gli elementi della natura, tipico del programma, emergerà come grande protagonista”.

Poco fa nel mentre Canale 5 ha mandato in onda il primo promo ufficiale de L’Isola dei Famosi 2021 con protagonista Ilary Blasi. Il simpatico spot mostra la conduttrice intentata a lanciarsi col paracadute per arrivare proprio sull’isola, in attesa dei concorrenti. Ecco il promo della nuova edizione:

Non resta che attendere dunque l’inizio ufficiale di questa nuova edizione. Appuntamento su Canale 5 con la prima puntata per lunedì 15 marzo.