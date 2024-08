Ginnasta in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024, ecco chi è Casimir Schmidt, diventato virale per i suoi tatuaggi: età e altezza

Diventato virale durante le Olimpiadi di Parigi 2024, conosciamo l’atleta olandese Casimir Schmidt. Tutto sul noto ginnasta artistico: età, tatuaggi, la vita privata e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Casimir Schmidt

Nome e Cognome: Casimir Schmidt

Data di nascita: 31 ottobre 1995

Luogo di nascita: , Hoofddorp, Paesi Bassi

Età: 28 anni

Altezza: 1 metro e 68 centimetri

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: ginnasta artistico

Tatuaggi: Casimir ha diversi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @casimirschmidt

Casimir Schmidt età e altezza

Partiamo subito con la sua biografia. Chi è Casimir Schmidt e quanti anni ha? Il ginnasta è nato a Hoofddorp, nei Paesi Bassi, il 31 ottobre 1995. La sua età quindi è di 28 anni. Il suo segno zodiacale è lo Scorpione.

Per quanto riguarda l’altezza sappiamo che l’atleta olimpico è alto 1 metro e 68 centimetri.

Sul suo corpo Schmidt ha diversi tatuaggi che, come vedremo, l’hanno reso ancor più popolare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lui stesso a Helden Online nel 2014 ha dichiarato di avere un tatuaggio sulla parte superiore del braccio destro, che mostra le abbreviazioni dei sei attrezzi da ginnasta. È stato il primo realizzato quando aveva 17 anni:

Allora la ginnastica faceva già parte della mia vita da più di 10 anni. Ecco perché ho deciso di farmi questo tatuaggio speciale.” Ma come vedremo non è il solo.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Casimir Schmidt non sappiamo se oggi è o meno fidanzato, ma possiamo dire che ha una sorella maggiore. Lei si chiama Annabelle.

La sorella dell’atleta ha gareggiato nella ginnastica artistica e ha vinto un bronzo nel volteggio durante i campionati nazionali olandesi sia nel 2008 e 2011.

La sorella maggiore Annabelle ha gareggiato nella ginnastica artistica e ha vinto il bronzo nel volteggio ai campionati nazionali olandesi nel 2008 e nel 2011

Dove seguire Casimir Schmidt: Instagram e social

Casimir Schmidt è presente nei maggiori social, se intendete seguirlo. Da Instagram a Threads (così come su X che usa in maniera minore) l’atleta olimpico è molto apprezzato e vanta un buon numero di follower al suo seguito.

Sui social condivide tutta quella che è la sua preparazione, così come le varie gare disputate. Il fisico e i suoi tatuaggi, oltre che il talento, sono certamente tra le cose che più notato gli utenti del web sul suo conto.

Proprio a causa dei suoi tatuaggi è diventato virale sui social. In particolare in tanti hanno notato che ha inciso sulla sua pelle Toad, il simpatico funghetto di Super Mario. Un altro molto gettonato è anche il Pokémon, Mew.

I tatuaggi di Casimir Schmidt

Carriera

Per quanto riguarda la carriera sappiamo che Casimir Schmidt ha iniziato a praticare ginnastica a 5 anni, presso il club SV Pax di Haarlemmermeer, nei Paesi Bassi.

Grazie a sua sorella, che come detto anche lei è ginnasta, Casimir si è avvicinato a questo sport e da lei ha imparato qualcosa. Poi suo padre l’ha iscritto in un club per perfezionarsi e da lì è iniziata la sua avventura in questa disciplina.

C’è da dire che nel corso della sua carriera ha subito anche diversi infortuni, come spesso capita agli atleti, ma ciò non l’ha fermato dall’inseguire i suoi obiettivi, come lo sono state le Olimpiadi di Parigi 2024.

Tra i suoi successi sportivi ricordiamo nel 2015 la medaglia d’argento nel volteggio maschile ai Giochi Europei di Baku. Ma ha anche preso parte ai Campionati mondiali di ginnastica artistica 2013 e ai Campionati mondiali di ginnastica artistica 2015 a Glasgow.