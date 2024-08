Questa mattina Maria De Filippi è arrivata come ospite a sorpresa a Radio Deejay e nel corso dell’intervista con Rudy Zerbi ha risposto alle domande e alle curiosità dei fan.

Maria De Filippi risponde alle domande dei fan

Tempo di meritate vacanze per Maria De Filippi. Dopo una stagione televisiva piena di successo e dopo gli ascolti record dell’ultima edizione di Temptation Island, la conduttrice si sta godendo un po’ di riposo. Tuttavia la presentatrice pur avendo preso qualche giorno di relax non sta rimanendo di certo con le mani in mano. Attualmente infatti la De Filippi sta già preparando le prossime edizioni dei suoi programmi, che torneranno in onda su Canale 5 a partire da settembre. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore oltre qualcosa ha stupito il web.

Proprio Maria è arrivata come ospite a sorpresa a Radio Deejay e nel corso della chiacchierata con Rudy Zerbi ha risposto alle domande e alle curiosità dei fan e non sono mancati simpatici retroscena. C’è infatti chi ha chiesto alla De Filippi se avesse mai pensato di fare la psicologa. A quel punto la presentatrice ha ammesso che, pur avendo studiato Giurisprudenza, in realtà le sarebbe piaciuto iscriversi alla facoltà di Medicina e fare il chirurgo. Ma non solo.

Nel corso dell’ospitata a Radio Deejay Maria De Filippi ha rivelato anche un retroscena su Mario Cusitore, per poi affermare che nelle prossime ore incontrerà l’ex allievo di Amici Riki. Per di più la conduttrice ha parlato delle hit musicali degli ultimi anni e non ha potuto fare a meno di menzionare Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia, che lei conosce molto bene.

Infine c’è anche chi ha chiesto alla De Filippi quale disciplina olimpionica sceglierebbe. Maria così ha fatto la sua classifica: la corsa a ostacoli, l’equitazione e il salto il lungo. Grandi emozioni dunque a Radio Deejay questa mattina. La De Filippi nel mentre nelle prossime settimane si preparerà al ritorno in tv e di certo ne vedremo di belle.