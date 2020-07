Caterina Balivo lascia la Rai per Canale 5? Interviene Mediaset che fa chiarezza

1 A seguito dei gossip che vedono Caterina Balivo lasciare la Rai per approdare su Canale 5, a fare chiarezza sulla situazione ci pensa Mediaset

Solo qualche settimana fa, inaspettatamente, Caterina Balivo ha annunciato l’addio definitivo a Vieni Da Me. Dopo anni di conduzione, la presentatrice ha deciso di lasciare una volta per tutte la trasmissione Rai, per mettersi alla prova con nuove ed inedite sfide. Attualmente però non è ancora chiaro quale sarà il futuro televisivo della conduttrice, né quando la rivedremo sul piccolo schermo. Ciò nonostante da ormai diverse settimane si mormora che la Balivo possa lasciare la Rai per approdare niente che meno che su Canale 5. Già lo scorso mese a parlare di tale opzione era stata Caterina stessa, che pur non confermando la notizia non ha escluso la possibilità di lavorare in Mediaset. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Le proposte di lavoro si accettano se c’è un bel progetto che ti piace. Io dal 1999 sono in Rai, sono sempre stata grata alla Rai. Non escludo però nulla al momento”.

Adesso però a seguito dei numerosi gossip, a fare chiarezza sulla questione ci ha pensato TvBlog. Il noto portale dopo aver appreso delle voci secondo le quali Caterina Balivo avrebbe lasciato la Rai per Canale 5 ha deciso di contattare i vertici Mediaset. La rete così è intervenuta, svelando la verità in merito. Questo quello che si legge sul sito:

“Blogo in queste ore ha intercettato una voce secondo la quale la Balivo sarebbe destinata a sbarcare sulle reti Mediaset, in particolare su Canale 5, per occupare la fascia pomeridiana. Per verificare la fondatezza del rumor, abbiamo contattato l’azienda di Cologno Monzese, che ha negato fermamente la circostanza, parlando di “fantasie destituite di ogni fondamento”. Anche l’entourage della Balivo non ha confermato la voce raccolta da Blogo, limitandosi a dire che ‘Caterina si sta riposando dopo una stagione molto impegnativa. Non ci sono determinazioni decise per la prossima stagione, non c’è ancora nulla di deciso. Al momento non c’è nulla’”.

Pare dunque che almeno per il momento non sia previsto il passaggio di Caterina Balivo in Mediaset. Ma perché allora la conduttrice ha deciso di lasciare Vieni Da Me? Rivediamo le sue parole in merito.