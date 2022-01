A c'è posta per te abbiamo un'altra storia di una figlia che non sente il padre da anni. Questa volta Maria ha lasciato lo studio vuoto

La storia di Carmen a C’è posta per te

A C’è posta per te Carmen si è presentata con il fidanzato Valentino. Il padre della ragazza si separa dalla mamma qualche anno fa e va vivere dalla nonna. La madre e il papà litigano spesso per alimenti. A un certo punto si fidanza con Nunzia, di 15 anni più giovane. All’inizio sono amiche. Nunzia poi rimane incinta e nasce un fratellino. La nuova compagna, nel mentre, convince papà a non rispondere più alla mamma di Carmen e a bloccarla sul telefono. Si fa carico lei quindi, di dire al padre di darle i soldi del mantenimento.

Un pomeriggio è in macchina con il papà e Nunzia. Quest’ultima, già stata sposata e con un figlio, afferma che avrebbe chiamato l’ex marito per chiedere i soldi del mantenimento del bambino. Nel sedile posteriore lei chiede perché impedisca al padre di parlare con sua mamma mentre lei piò parlare con l’ex. Lo dice in malo modo e il papà, Luigi, si arrabbia. Lei fa fermare la macchina, e se ne va. Dopo un mese lo chiama, ma lui ha cambiato numero. La mamma intanto denuncia papà per gli alimenti. Sono passati 3 anni.

La coppia si presenta nello studio di C’è posta per te. Carmen afferma che le manca e vorrebbe ricostruire un rapporto con lui. Padre e figlia parlano di diversi argomenti. Carmen, per esempio, non sa che la denuncia è molto pesante e, secondo quanto detto al padre, non riguarderebbe solo il lato economico. Per questa ragione, tempo addietro, ha chiamato il fidanzato di Carmen per informarlo di dire alla figlia di levarsi il suo cognome. Ma non solo. Terze parti gli avrebbero riferito che Carmen avrebbe detto di odiare il nuovo fratellino, ma lei ha negato fermamente.

Maria, ovviamente, ha cercato di farlo ragionale. Lui, però, ha risposto: “Sto bene così adesso“. La conduttrice, allora, gli propone di uscire dallo studio con Nunzia per parlarne tra loro. Nel frattempo si intrattiene con la ragazza e il fidanzato. Viene a sapere che Carmen è andata a C’è posta per te senza informare la madre e Maria decide di correre fuori per dirlo a Luigi. Ecco, quindi, che lo studio rimane fuori per diversi minuti.

Come è andata a finire? La De Filippi è tornata in studio seguita dalla coppia. Nunzia avrebbe aperto subito la busta, ma il padre era ancora restio. Finalmente, però, ha deciso di aprirla e abbracciare Carmen. A patto, però, di avere solo un rapporto affettivo senza più litigi. (QUI per il video completo). Seguiteci per altre news.

