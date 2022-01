Lo studio di C’è posta per te al buio

La nuova puntata di C’è posta per te va in onda questa sera, sabato 22 gennaio 2022. La prima storia, come sempre è una sorpresa. Come ospite d’onore abbiamo visto Luca Argentero. Lui si è messo a disposizione per essere il regalo di una moglie che è stata accanto al marito dopo che quest’ultimo, in seguito a un incidente in bicicletta, è rimasto paralizzato.

Maria De Filippi ha letto una dolcissima lettera che lui ha scritto per la compagnia in occasione di C’è posta per te. Molte le lacrime versate dalla coppia. Ovviamente non sono mancati nemmeno gli effetti speciali accompagnati dai bambini in studio. A un certo punto, però, la conduttrice ha letto una frase: “[…] e tutto è diventato buio[…]“. Le luci si sono spente di colpo e lo schermo dei telespettatori, per diversi secondi, è rimasto totalmente nero. Qui sotto, infatti, possiamo vedere alcuni tweet di persone che si sono preoccupate.

Qualcuno scrive:”Buio!?!? Pensavo si fosse interrotta la trasmissione sono rimasta con la pizza bollente in bocca AHIAAAAA Maria eh però!” o ancora: “No raga, che infarto il buio improvviso“. Insomma, c’è chi ha pensato davvero fosse stato colpa di un blackout. La verità, però, è che si trattava soltanto di un effetto speciale che ben si incastrava con la storia. Niente di preoccupante.

Tante le storie che ancora ci aspettano questa sera a C’è posta per te. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna news. Ricordiamo, infatti, che nel corso della serata arriverà anche Roberto Baggio, ex calciatore molto amato. Vi terremo aggiornati dovesse succedere altro degno di nota. La puntata e, di conseguenza il momento in questione, lo potrete recuperare su Mediaset Infinity o WittyTV.

Novella 2000 © riproduzione riservata.