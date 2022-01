1 Il retroscena sui protagonisti di C’è Posta Per Te

Protagonisti dell’ultima puntata di C’è Posta Per Te sono stati Carmen e suo padre Luigi. Proprio la ragazza, insieme al suo fidanzato Valentino, ha inviato la posta al papà e alla sua compagna Nunzia, chiedendo ai due di riprendere i rapporti dopo anni di lontananza. Inizialmente tuttavia Luigi non sembrava intenzionato ad aprire la busta, al punto che la stessa Maria De Filippi ha parlato dietro le quinte con lui in privato. Dopo numerose titubanze però l’uomo è tornato in studio e ha deciso di riprendere i rapporti con Carmen. Ma cosa è accaduto dopo la fine della registrazione, avvenuta la scorsa estate? A svelarlo in una lunga intervista per FanPage è proprio Luigi, che racconta che lui e Carmen non si parlano più. Queste le sue dichiarazioni:

“Carmen ha detto tutte stupidaggini, lo fa per visibilità. Due giorni dopo la puntata mi ha chiamato per sapere come stavo, poi mi ha chiamato di nuovo perché voleva incontrarmi. Voleva riprendere le redini in mano, rientrare nella mia vita ed io le ho detto di andarci piano. Non era il caso riavvicinarsi, se io non lavoro e non ho i soldi, cosa dovrei fare?”.

A parlare è anche Nunzia, che ammette che dopo la messa in onda della puntata di C’è Posta Per Te sia lei che Luigi stanno ricevendo feroci critiche da parte del web:

“Stiamo ricevendo troppe critiche sui social, Luigi ha chiesto in un Tik Tok di non esagerare. Le persone non sanno molte cose. C’è una causa in corso, gli avvocati hanno detto che non possiamo parlare. Padre e figlie si sentivano ma quando Carmen ha visto che lui non voleva fare come diceva lei, non si sono sentiti più. Io le avevo chiesto di sentirci ma non si è fatta sentire. Se mi cerca le rispondo ma io non la chiamo, non saprei che dirle visto che dice cose brutte sul padre. Se Luigi sente la mancanza delle figlie? Non è che non sente la mancanza, è deluso e amareggiato, in più per le denunce fatte e partite da parte loro”.

Ma cosa è accaduto quando Maria De Filippi ha raggiunto Luigi e Nunzia dietro le quinte di C’è Posta Per Te? Andiamo a scoprirlo.