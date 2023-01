C’è posta per te, Giovanni rifiuta la madre e chiude la busta: ecco cosa è successo dopo

NEWS

Debora Parigi | 15 Gennaio 2023

C'è Posta per te

Giovanni non ne ha voluto sapere di riallacciare i rapporti con la madre, ma dopo la puntata di C’è posta per te qualcosa è cambiato.

Il figlio non riallaccia i rapporti con la madre a C’è posta per te

Una storia di oggi di C’è posta per te ha riguardato una madre e un figlio. Adele ha voluto riallacciare i rapporti con il figlio Giovanni dopo la sua separazione dal marito. Giovanni, infatti, ad un certo punto è andato a vivere col padre e ha rotto tutti i rapporti con la madre. Il motivo è perché lei non è voluta tornare col marito.

Adesso il padre si è rifatto una vita, ma in tutti questi anni Adele non ha mai smesso di preoccuparsi di Giovanni e di cercare di tornare ad avere dei rapporti con lui. Il figlio ha sempre rifiutato e adesso non parla più nemmeno con la sorella e i genitori paterni (i quali più volte avevano cercato di fare da mediatori tra i due).

Anche in studio, nonostante Maria De Filippi abbia cercato di spiegare la situazione dei genitori e farlo riflettere, Giovanni si è mostrato molto orgoglioso. Si è detto convinto che la madre non gli volesse bene, anche con lei in lacrime dall’altra parte della busta. E anche dopo che Adele gli ha detto tutto quello che aveva fatto per lui in questo periodo. Così alla fine non ha voluto saperne e ha chiuso la busta.

Ma a distanza di alcuni mesi dalla registrazione di questa puntata di C’è posta per te, la situazione è cambiata. Come fa sapere la pagina Facebook del programma, madre e figlio si sono ritrovati. A cedere è stato proprio GIovanni che, a quanto pare, ha messo da parte l’orgoglio.

Adele ha detto: “Il momento più bello è tra le tue braccia… Il mio piccolo grande uomo… Con te la mia vita si è completata… Sono strafelice”. Giovanni ha riferito: “Dopo tanto tempo ho ritrovato il coraggio di avvicinarmi di nuovo alla mia mamma”.

Potete rivedere la puntata sul sito di Witty TV.