C’è posta per te, Annalisa e Nicola sono tornati insieme

Debora Parigi | 15 Gennaio 2023

C'è Posta per te

Dopo la chiusura della busta a C’è posta per te, a distanza di mesi Annalisa ha deciso di dare un’altra possibilità a Nicola.

Dopo C’è posta per te la coppia è tornata insieme

La terza storia di questa sera di C’è posta per te ha visto protagonisti Annalisa e Nicola, un’ex coppia. Lui l’ha tradita ben due volte e la seconda volta se n’è anche andato di casa andando a convivere con la nuova ragazza. Ma dopo un po’ lui si è reso conto dell’errore e ha chiesto all’ex moglie di tornare insieme.

Nel programma, quindi, Annalisa ha ascoltato Nicola e ha risposto alle domande di Maria De Filippi. Con queste risposte Annalisa ha praticamente detto di non voler più stare con l’ex marito (e padre dei suoi figli). E ha aggiunto che non sentiva più la mancanza, non lo pensava più. Così ha deciso di chiudere la busta.

A distanza di alcuni mesi dalla registrazione di questa puntata di C’è posta per te qualcosa è cambiato. Come la pagina del programma fa sapere, Annalisa e Nicola sono tornati insieme. È stata proprio lei a decidere di dare una secona possibilità al marito. Ai microfoni dello show hanno rilasciato alcune dischiarazioni.

Nicola ha detto: “Nonostante la chiusura della busta ho continuato a dimostrare di voler sistemare il mio matrimonio e ci stiamo avvicinando”. Annalisa ha aggiunto: “Dopo la registrazione, lui non ha smesso ogni giorno di dimostrare con i fatti di essere realmente pentito e cambiato. A oggi ci stiamo dando un’altra possibilità”.

Potete rivedere la puntata sul sito di Witty TV.