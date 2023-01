NEWS

Nicolò Figini | 7 Gennaio 2023

C'è Posta per te

Anna, Antonio e Gianluca sono andati a C’è posta per te, nella puntata in onda questa sera 7 gennaio 2022. I due ragazzi sono i figli e lei la madre. Antonio e Gianluca vorrebbero che la madre riveda la figlia Giulia. Loro hanno rapporti con lei, ma ogni volta che gliene parlano Giulia non sembra interessata. Tutto comincia quando la madre si separa dal padre dei ragazzi, rimanendo però in ottimi rapporti. Un giorno conosce un uomo in discoteca e quando le cose vanno male e lei scappa in Portogallo con Giulia, nata da questa unione. Lui la trova e la convince a tornare a casa in Italia. In seguito va in Spagna da sola per una piccola vacanza e quando torna non può più vederla.

All’epoca Giulia aveva 6 anni. I due figli dicono che con loro Anna è sempre stata presente. Nonostante l’abbiano cercata per diverso tempo, solo nel 2012 Giulia li contatta e dopo 11 anni li rivede, non si sono mai lasciati. Lei è convinta che la madre non le voglia bene e che l’abbia abbandonata. Non appena è entrata in studio il web ha subito notato la bellezza della destinataria della busta. Tutto questo ha subito scatenato gli utenti. Oltre a farle i complimenti, infatti, molte persone l’hanno paragonata a varie attrici di Hollywood. Tra queste, per esempio, possiamo citare Megan Fox e Joey King.

La somiglianza con la cantante

Ma soprattutto in tantissimi hanno notato una somiglianza molto forte con Katy Perry. C’è, infatti, anche chi ironizza sugli ospiti della puntata: “Questa sera ospiti della puntata di C’è posta per te” Can Yaman e Katy Perry“.

Giulia assomiglia a Katy Perry a C’è posta per te

