Episodi di razzismo contro Dana? Cosa è successo nelle ultime ore nella Casa

NEWS

Andrea Sanna | 7 Gennaio 2023

GF Vip 7

La richiesta di Micol Incorvaia

Due giorni fa al Grande Fratello Vip è stata organizzata, come di consueto, una puntata del GF Game Night. Qui i vipponi attraverso dei giochi occupano non solo il loro tempo, ma intrattengono anche il pubblico da casa. Micol Incorvaia, però, non sembra granché divertita e ha sollevato qualche lamentela, rivolta poi alla regia. Come vedremo gli autori hanno risposto, ma nel farlo l’hanno anche un po’ strigliata. Ma cosa è accaduto nel dettaglio? Scopriamolo insieme.

Nel video sottostante vediamo Micol Incorvaia chiedere, senza troppi giri di parole: “Regia potete metterci direttamente il ritornello, già sto gioco mi fa ca**re”. Insomma non sembra aver granché apprezzato le idee dei suoi compagni d’avventura. Una frase questa che ha suscitato, su tutti, la reazione di Edoardo Tavassi. Quest’ultimo subito, l’ha bacchettata cercando di correre ai ripari: “Micol, smettila!”. La regia lì all’ascolto, però, no è rimasta a guardare e ha ironicamente replicato alla vippona: “Grazie Micol, vediamo cosa riusciamo a fare”.

Dal video si sente ancora Micol Incorvaia ringraziare la regia che, poco dopo, le ha fatto un appunto: “Però anche meno”. Un modo come un altro per dirle di non esagerare. Così gli altri le hanno chiesto cosa avesse detto di particolare, da portare a una risposta del genere.

Come capita spesso in questi casi il video è diventato virale su web e continua a girare anche in queste ore tra gli utenti. I più si sono detti divertiti dal siparietto che ne è nato tra le parti.

Micol: “Regia potete metterci direttamente il ritornello, già sto gioco mi fa cacare”

Tavassi: “Micoool smettila”

Gf: “Grazie Micol, vediamo cosa riusciamo a fare”

Micol: “Grazie”

Gf: “Però anche meno”



E PER PIACERE 💀#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/cy3T9V0Bhv — Francesca (@Frances78893261) January 5, 2023

Non è la prima volta, tra l’altro, che la regia interagisce con i vipponi come vediamo in questo video che vede protagonista Micol Incorvaia. Sia in questa edizione, così come nelle precedenti, ci sono stati diversi casi in cui gli autori sono intervenuti che sia per prendere in giro benevolmente o per strigliare i concorrenti.