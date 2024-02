“Sinceramente” stupenda! Lidia Schillaci conquista con l’imitazione di Annalisa a Tale e Quale (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 24 Febbraio 2024

Tale e Quale Show

Stasera a Tale e Quale Sanremo tra le imitazioni che hanno avuto maggior rilievo risulta senza dubbio quella di Lidia Schillaci nei panni di Annalisa!

Lidia Schillaci imita Annalisa a Tale e Quale

Tale e Quale Show è sempre motivo di grande interesse per il pubblico. Dopo l’esibizione di Pierpaolo Pretelli, commentata anche da Lazza, anche Lidia Schillaci questa sera è tornata in trasmissione per regalarci la sua performance. Per la cantante la prova non è stata di certo semplice, dato che la sua imitazione prevedeva vestire i panni di Annalisa!

L’artista ligure che negli ultimi anni ha ottenuto ancor più successo è reduce dalla straordinaria avventura a Sanremo 2024 (è arrivata terza), dove ci ha regalato un’altra hit delle sue. Parliamo ovviamente di Sinceramente, brano che sta scalando le classifiche musicali arrivando persino nella Billboard Global 200! Per questo a Tale e Quale Show, nello speciale dedicato al Festival, Lidia Schillaci ha avuto il piacere di interpretare il brano al migliore dei modi.

Precisa e puntuale, Lidia Schillaci ha saputo tenere bene il palco e anche il pubblico è sembrato convinto della sua performance stasera, complimentandosi con lei sui social. Si è trattato di un bel ritorno per lei e Sinceramente di Annalisa non era di certo semplice come sfida!

Eppure ancora una volta la Schillaci ha dato del suo meglio. Annalisa ancora non ha avuto modo di commentare il numero portato a casa da Lidia, ma siamo quasi certi che apprezzerà questo bellissimo tributo!