C’è posta: Fabio non perdona la famiglia, Maria lo riprende: “A 42 anni devi sapere dare una sistemata alla tua vita”



Andrea Sanna | 24 Febbraio 2024

C'è Posta per te

A C’è posta per te Fabio ha preso una decisione sulla sua famiglia e non perdona il passato. Maria De Filippi lo riprende

La famiglia di Fabio ha provato a contattare C’è posta per te per riallacciare dei rapporti con lui, ma con scarsi risultati. Maria De Filippi l’ha ripreso: “A 42 anni devi sapere dare una sistemata alla tua vita”. Cosa è successo in puntata.

C’è posta – Fabio non perdona la famiglia

Tra le vicende raccontate a C’è posta per te anche questa sera non è mancata la storia dedicata a una famiglia. Due genitori Aldo e Iva, in compagnia delle figlie, Micaela, Cristina ed Emanuela. Hanno contattato Maria De Filippi e la produzione per rimettersi in contatto con Fabio, figlio di Iva. Il padre del ragazzo la lasciò dopo due anni e Iva si è poi creata una famiglia con Aldo.

Il rapporto si è interrotto a causa della moglie di Fabio, Valeria. La coppia ha bruciato in fretta le tappe e dopo soli due mesi sono andati a convivere. In presenza di Valeria, secondo il racconto, lui pare abbia mostrato un atteggiamento distaccato. Iva ha fatto presente i suoi dubbi, come elencato a C’è Posta per te, ma questo non ha fatto altro che creare malumori e allontanarli. Nonostante in qualche occasione abbiano provato a riavvicinarsi, il rapporto si è interrotto in via definitiva. Questo ha spinto quindi la famiglia a chiamare C’è posta per te.

La famiglia ha recriminato come anche Valeria sia stata accolta come una regina. Tutti credono che Valeria debba aiutare suo marito stasera a C’è posta per te a fare un passo in avanti. Fabio ha confermato che sono quasi 7 anni e mezzo che non hanno rapporti: “Il problema è che queste discussioni sono state fatte in un momento della nostra vita molto buio. L’unica a sostenermi era soltanto lei (rivolgendosi a sua moglie, ndr)”.

Fabio ha dichiarato a C’è posta per te che è stato costretto a fare una scelta: “Ho capito che se avesse continuato così dovevo fare una scelta”. Una delle sue sorelle l’ha quindi rimproverato, domandandogli come possa mettere a paragone l’amore per la propria moglie con quello di sua madre, si tratta di sentimenti differenti: “Sono due amori diversi, non si può scegliere Fabio”.

Ognuno ha fatto valere le proprie ragioni e anche Maria De Filippi ha tentato di fare ragionare Fabio a C’è posta per te, ma con scarsi risultati: “Non è che può sparire una madre dalla vita di un figlio. A 42 anni devi sapere dare una sistemata alla tua vita…”.

Fermo nella sua posizione Fabio ha fatto sapere di voler chiudere la busta a C’è posta per te. Valeria sua moglie ha supportato il pensiero di suo marito e in studio si è scatenato del brusio. Per quanto Iva abbia provato a convincere suo figlio, lui è stato irremovibile!