Pio e Amedeo a C’è posta per te parlano di Belen

Pio e Amedeo questa sera, sabato 19 febbraio 2022, sono ospiti di C’è posta per te. Maria De Filippi li ha fatti andare in studio per chiamare un loro amico. Nel corso della loro presentazione, però, hanno fatto qualche battuta sui programmi della conduttrice e non solo. Hanno, infatti, parlato anche di Belen Rodriguez. Spesso i due comici hanno avuto modo di parlare della showgirl e lei, come ha già dimostrato in passato, non ha sempre apprezzato completamente.

Questa volta, per esempio, hanno affermato a C’è posta per te: “[…] quindi Abbiamo chiamato questo regista. Potevamo chiamare Belen e Stefano. Adesso Belen ha ricominciato il giro, hai visto?“. Questa battuta ha scatenato la reazione del pubblico che si è messo a ridere. Stessa reazione l’ha avuta la presentatrice anche se li ha bonariamente ripresi. Questo piccolo sketch deriva dal fatto che la Rodriguez si è da poco lasciata con Antonino Spinalbese e ha iniziato a farsi vedere sempre più spesso con Stefano De Martino, il suo ex compagno.

La showgirl nel corso di un’intervista ha rivelato che Stefano ha le chiavi di casa sua e al momento si tratta di un qualcosa in evoluzione. Lo stesso De Martino, poi ha affermato:

Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di la di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più. Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto assieme, pero in una madre e in un padre che magari passano la domenica insieme con il loro bambino io non ci vedo proprio niente di straordinario.

Staremo a vedere che cosa accadrà in futuro tra loro e se Belen risponderà alla battuta di Pio e Amedeo. Continuate a seguirci per altre news su C’è posta per te e non solo. (QUI per il video, intorno ai primi minuti).

