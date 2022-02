Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati genitori (FOTO)

È nato il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia ha dato alla luce il suo secondo figlio, primo avuto dall’attuale compagno Paolo Ciavarro. Sapevamo da tempo che l’ex gieffina era in dolce attesa e già nel 2021 Ciavarro aveva affermato in un’intervista che sperava in un maschietto. Ecco cosa riporta anche il sito Today.it: “Spero sia maschio per non far sparire il mio cognome. Sogno di trasferirgli le mie passioni sportive e di accompagnarlo sui campi di calcio, come mio padre Massimo ha sempre fatto con me“.

Il suo desiderio è stato esaudito e proprio in queste ore hanno annunciato la nascita di Gabriele. Clizia e Paolo hanno scritto sui loro rispettivi profili Instagram: “Benvenuto al mondo Gabriele Ciavarro“. Hanno postato, poi, una foto dove vediamo lui dare un bacio a lei sulla guancia mentre si trova distesa nel letto dell’ospedale con in braccio il neonato. Il tutto è accaduto pochi giorni dopo la loro ospitata al Grande Fratello Vip.

La nascita del figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Questo il luogo dove è sbocciato il loro amore qualche anno fa. Parlando con il conduttore, infatti, Ciavarro aveva affermato: “L’ultima cosa che avrei pensato era di trovare l’amore dentro la casa. E guarda dove siamo“. Anche per Clizia Incorvaia è stata una sorpresa: “Mi ricordo quando abbiamo fatto il colloquio e tu mi hai detto che avrei potuto trovare l’amore. E io ti ho detto che eri matto e che avevo chiuso con gli uomini. È stato il regalo più bello che tu mi hai fatto, veramente“.

Parlando poi della gravidanza, sempre nella puntata di lunedì scorso, hanno anche annunciato che fare da padrino al piccolo Gabriele sarà proprio Alfonso Signorini. Anche noi di Novella 2000 facciamo i nostri più cari auguri alla coppia! Continuate a seguirci per tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.