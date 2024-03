Sandra cerca il figlio Loris, che prova un forte risentimento verso la sorella a causa della pensione della madre

Spettacolo

A C’è Posta per Te una madre cerca il figlio dopo che i rapporti si sono interrotti nel momento in cui viene cambiata la gestione della pensione della donna. Ecco com’è finito il confronto.

La madre cerca il figlio a C’è Posta per Te

La seconda storia di questa sera riguarda una madre, Sandra, che cerca di riallacciare i rapporti con il figlio Loris. La donna non ha avuto una vita facile, ha avuto tre bambini da tre uomini diversi e con l’ultimo compagno è rimasta per ben 12 nonostante i maltrattamenti.

Un giorno trova la forza di andarsene, ma Maria racconta che per allora aveva già sviluppato il vizio di rifugiarsi nell’alcol. Nel momento in cui comincia a ricevere la pensione a occuparsene è sempre stato Loris, il quale le passava una parte della somma perché temeva potesse ricadere nel vizio.

Alcuni anni dopo la secondogenita, Micaela, rimane incinta del secondo figlio e va a vivere con la madre. Per ringraziarla decide di rifarle la camere da letto e Sandra chiama il figlio perché voleva i soldi della sua pensione, tuttavia Loris le dice di no in quanto al massimo sarebbe andato con lei a ritirarla.

Il giorno dopo Sandra e Micaela vanno in banca per cambiare l’intestatario della gestione della pensione passandola proprio alla secondogenita. Ed ecco che Loris interrompe i rapporti con la madre: “Mi ha detto che per lui ero morta, non sarebbe venuto nemmeno al mio funerale“.

Ma vediamo come sono andate le cose durante il confronto a C’è Posta per Te.

Il confronto in studio

Loris e la compagna Carolina accettano l’invito a C’è Posta per Te e ascoltano le parole di Micaela e Sandra, la quale esclama in lacrime: “Vi prego perdonatemi, vi voglio bene a tutti e due“. Il figlio parla con Maria De Filippi, che gli spiega la situazione, e alla fine dice:

“Abbiamo fatto molta fatica per farle avere quel poco, lei non vede quasi nulla. Non potevo lasciarle la carta perché avrebbe speso male i soldi, non potevo permetterlo”.

Loris afferma di provare un po’ di risentimento verso la sorella: “Lei non si è interessata minimamente delle visite, ho fatto tutto io. Poi Micaela non mi ha avvertito quella mattina, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso“. Carolina ammette che il marito sente molto la mancanza della mamma, ma purtroppo ha un carattere istintivo: “L’amore per mia mamma è messo da parte, ma pronto per essere riaperto un giorno“.

Loris è contento che Sandra e Micaela abbiano fatto un passo così grande come quello di andare a C’è Posta per Te. Sarebbe disposto ad accettare il loro perdono a patto che ci sia una comunicazione limpida tra tutti loro. La madre replica: “Sì, tranquillo. Ti prometto che non dico più bugie“.

Tuttavia il risentimento è contro la sorella e Loris vorrebbe che capisse dove ha sbagliato in passato. A questo punto Maria interviene: “Sembra che parliate di un ingombro, cerchiamo di non farla sentire così in questa sede discutendo di bollette“. Alla fine, tuttavia, decidono di aprire la busta e si riuniscono con la promessa di migliorare i loro rapporti.

La storia potrete recuperarla in maniera integrale su Mediaset Infinity.