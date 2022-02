La storia di Simone e Chiara divide il pubblico di C'è Posta Per Te: lui la tradisce per due volte, ma lei lo perdona.

Simone chiama C’è Posta Per Te per riconquistare sua moglie

Siamo nel pieno di una nuova puntata di C’è Posta Per Te e anche stasera non mancano le emozioni all’interno della trasmissione di Maria De Filippi. Stasera la conduttrice ha raccontato la storia di Simone, che dopo 10 anni è stato cacciato di casa da sua moglie Chiara, dopo che lei ha scoperto un tradimento. Non è la prima volta tuttavia che l’uomo ha una relazione extraconiugale. Già in passato infatti Simone ha tradito sua moglie, che dopo poco però ha scoperto l’affaire.

A quel punto Chiara ha cacciato di casa suo marito. Tuttavia dopo due mesi i due si sono riappacificati e lei ha deciso di dare un’altra chance a Simone, che però qualche mese dopo ci è ricascato. Dopo aver scoperto il secondo tradimento, Chiara ha cacciato nuovamente suo marito di casa, che nel mentre ha capito di amare solo sua moglie. Simone ha così iniziato ad andare in analisi e ha deciso di rivolgersi proprio al programma di Maria De Filippi.

A C’è Posta Per Te così Simone ha chiesto perdono a sua moglie, che tuttavia si è mostrata titubante. Chiara ha inizialmente speso bellissime parole per suo marito, ammettendo di essere molto innamorata e di stare molto bene con lui. I suoi comportamenti però le hanno fatto decidere di troncare il matrimonio. A poco a poco però Maria De Filippi ha cercato di convincere Chiara a riflettere bene sulla sua decisione, e poco dopo è arrivata l’inaspettata scelta.

“All’inizio è stata durissima” Chiara racconta della decisione di separarsi da suo marito… #CePostaPerTe pic.twitter.com/t2EAJNAodq — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 12, 2022

Chiara ha infatti deciso di dare un’altra opportunità a Simone, e ha così aperto la busta! Sul web nel mentre gli utenti si sono letteralmente divisi, e mentre in molti hanno appoggiato la scelta di Chiara, tanti altri si sono schierati contro l’apertura della busta.

