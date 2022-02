Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli aspettano un bambino: l’annuncio ad Amici

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli annuncio ad Amici

Oggi pomeriggio, sabato 12 febbraio, c’è stata una nuova registrazione di Amici 21, la diciannovesima puntata. Erano presenti tantissimi ospiti. Infatti, direttamente da Sanremo, c’erano Sangiovanni, Aka7even, Irama ed Emma (ha valutato una gara di cover). Poi c’è stato Beppe Vessicchio (a giudicare un’altra gara dei cantanti) e Federica Gentile, speaker di RTL 102.5 per rivelare l’esito del voto per i cantanti. Per quanto riguarda il ballo, invece, è stato chiamato Marcello Sacchetta, ex professionista del programma e compagno di Giulia Pauselli, anche le professionista nel talent.

Il ballerino e coreografo ha dovuto valutare una gara dei ballerini sulla versatilità di classico e di hip-hop e poi ha stilato la sua classifica. Tutte le anticipazioni e gli esiti di quanto successo in questa puntata di Amici 21 li trovate nel nostro articolo con le anticipazioni.

Ma prima di andare via, Marcello ha voluto dare a tutti una notizia davvero bella. Lui e Giulia aspettano un bambino. Tutti si sono mostrati felicissimi e hanno appludito per questo lieto evento. Da un po’ di tempo la coppia parlava della voglia di diventare genitori e quindi chi li segue sospettava che presto sarebbe arrivata questa notizia. Così è stato e anche noi facciamo alla coppia i nostri più sinceri auguri.

Questo significa che quasi sicuramente Giulia Pauselli si dovrà allontanare per un po’ dal ballo ed infatti, come avrete notato, ci sono già altri ballerini in sostituzione. Qualche puntata fa, ad esempio, abbiamo visto una certa Beatrice che sarebbe la cognata proprio della Pauselli. Infatti è la fidanzata del fratello di Marcello.

