Nell’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti ha sfoggiato un abito nero attribuendone il marchio a Dior. Pare, però, che le cose non stiano esattamente così. Infatti, il vero stilista ha sostenuto la sua tesi dicendo che il vestito risale all’aprile del 2019. A testimoniare quanto dichiarato ci sono delle foto pubblicate dalla pagina Instagram “Feranandoconcept” legata al suddetto stilista. Ecco, quindi, cosa ha detto quest’ultimo secondo quanto riportato anche da Trendit:

Numerosissimi mi avete segnalato una cosa molto grave: ieri sera, al Grande Fratello Vip, la signora Cecilia Capriotti ha indossato un abito che ho realizzato per lei precedentemente e ha postato delle storie in cui diceva che l’abito era di Dior. Mi chiedo, come si fa ad indossare un abito dicendo che è di un’azienda quando invece è di un’altra? Cecilia, un piccolo bagno di umiltà non sarebbe male.