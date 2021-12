1 Cecilia Rodriguez è incinta?

In queste ultime ore si è fatto strada il rumor secondo il quale Cecilia Rodriguez sarebbe stata incinta. L’influencer, infatti, avrebbe aspettato un bambino con il compagno Ignazio Moser, con il quale ha intrapreso una relazione in una delle passate edizioni del Grande Fratello Vip. Come riporta anche il sito Gossip e TV, infatti, sul web sono apparse delle foto in cui a molti è parso di vedere un pancino sospetto. La sorella di Belen, però, ha voluto fare chiarezza sulla faccenda.

Ha, quindi, messo a tacere le voci affermando: “Ci tenevo a dire che non sono incinta, ma ho la faccia di una incinta? Magari, ma non lo sono. Quando sarà il momento ve lo dirò, perché non vedo l’ora. Sono della teoria che ogni cosa, soprattutto una cosa così importante come un figlio, debba arrivare al momento giusto. Quindi serenità“. Si tratta, perciò, di un desiderio che si realizzerà solo e soltanto quando sarà il momento giusto per la coppia. Finalmente i due si sono ricongiunti dopo un periodo di allontanamento. Hanno, infatti, capito di non poter stare l’uno senza l’altra. Ecco le parole di Moser:

C’è stato un allontanamento. L’unico momento difficile. Ma ci siamo resi conto che non riuscivamo a stare divisi. È un passaggio che, per una coppia così giovane, è giusto che avvenga, sarebbe stato strano il contrario. Ma è durata meno di un mese. Sono prove che decidono da che parte debba andare il rapporto.

Ma non finisce qui. I due, in una intervista passata hanno anche parlato dei rapporti che hanno con i loro ex. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono infatti aperti sul loro privato e hanno rivelato se si sentono ancora con le persone del loro passato amoroso oppure se non hanno più contatti. Andiamo a vedere cos’hanno affermato. Continuate a leggere…