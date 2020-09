1 Tramite una foto pubblica sui social, Ignazio Moser conferma che lui e Cecilia Rodriguez sono ufficialmente di nuovo insieme: la coppia non si nasconde più

Sono stati senza dubbio i protagonisti dell’estate Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due infatti negli ultimi mesi hanno affrontato una lunga crisi, che per diverse settimane li ha divisi. Numerosi i retroscena sulla presunta lite che giorno dopo giorno hanno infiammato il web, ma che tuttavia non hanno mai trovato riscontro da parte dei diretti interessati. Come se non bastasse all’ex ciclista sono stati attribuiti diversi flirt, alcuni dei quali anche con volti noti dello spettacolo. Parliamo di Anna Safroncik e anche di Diletta Leotta. Ciò nonostante i rumor sono stati prontamente smentiti, nonostante in seguito ad intervenire sia stata anche una presunta amante di Ignazio, che ha raccontato tutti i dettagli del loro affaire estivo. Da giorni però si parla di un riavvicinamento tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, che adesso viene ufficialmente confermato da parte dei diretti interessati.

Come sappiamo numerose sono state le prove social in merito al ritorno di fiamma tra Cecilia e Ignazio. Tuttavia inizialmente la coppia ha deciso di non uscire allo scoperto, volendo mantenere la riservatezza. Adesso però sembrerebbe che le cose siano cambiate e che la sorella di Belen e l’ex ciclista non abbiano più voglia di nascondersi. Già poche ore fa Moser aveva pubblicato una foto inequivocabile, mostrandosi mano nella mano con la sua fidanzata, dando conferma del riavvicinamento.

Come se non bastasse poco fa la coppia ha deciso di uscire alla del sole, e così Ignazio Moser si è mostrato su Instagram in foto con Cecilia Rodriguez per la prima volta, confermando così che i due sono ufficialmente di nuovo insieme! L’ex ciclista e la showgirl argentina hanno così superato la crisi e finalmente possono voltare pagina.

Ritorno di fiamma confermato dunque tra Cecilia e Ignazio! La coppia ha ritrovato la serenità, e non è escluso che a breve i due decidano di compiere finalmente il passo successivo. Nel mentre già qualche giorno fa i due erano stati beccati insieme, e il settimanale Chi ha svelato i retroscena della riconciliazione. Rivediamo cosa è accaduto tra Moser e la Rodriguez.