1 Cecilia Rodriguez non nomina Monte

Come avevamo già preannunciato prima della puntata de L’Isola dei Famosi, ieri Cecilia Rodriguez è tornata ospite del reality show, che in passato l’ha vista protagonista, per supportare il suo fidanzato Ignazio Moser. Il bell’imprenditore ieri ha fatto il suo ingresso a Playa Palapa tra l’entusiasmo dei naufraghi e si è subito messo a disposizione del gruppo.

Moser si è reso subito utile in varie prove e tra queste non è mancata una con la complicità di Cecilia Rodriguez. Gli autori, infatti, hanno pensato bene di porgere ai due delle domande che riguardano la loro storia. Purtroppo si è creato un caos durante la sfida e Ignazio e Cecilia hanno sbagliato tutte le risposte, facendo però divertire i presenti in studio e il pubblico a casa.

Tra i vari quesiti non è mancato il seguente: “Come era vestita Cecilia quando vi siete baciati la prima volta?“. Cecilia Rodriguez sicura di sé ha prontamente risposto dicendo che lei, ma anche Ignazio, ricordano molto bene quel momento. Se Moser ha risposto infatti: “Ho disegnato la zucca. Ma no, era la festa di Halloween al GF, ero vestito da Dracula“, per la sua fidanzata non si può dire di certo lo stesso!

Cecilia Rodriguez ha ammesso di aver sbagliato a rispondere, ma nel fare questo si è resa protagonista di una gaffe, poiché ha evitato di citare il suo ex fidanzato Francesco Monte, definendolo “l’altro”. Queste le sue parole: “Oddio mi sono confusa! Ho scritto dei pantaloni rossi. È quando ho lasciato l’altro, diciamo! Mi sono confusa Ilary!”.

Cecilia Rodriguez si confonde e scrive come era vestita quando ha lasciato Francesco Monte #isola pic.twitter.com/gnBVRDb64G — isola out of context (@oocisola) April 29, 2021

Chissà cosa ne penserà Francesco Monte (che nel mentre ha pubblicato un singolo insieme a Lee Ryan) di questo gesto dell’ex fidanzata Cecilia Rodriguez.

