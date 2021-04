Francesco Monte feat Lee Ryan

Sono ormai passati alcuni mesi da quando Francesco Monte ha debuttato ufficialmente nel mondo della musica. Dopo la partecipazione a Tale e Quale Show infatti l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di seguire questa nuova passione ed ha così pubblicato il suo primo singolo, Siamo Già Domani, che ha ottenuto un ottimo successo. In seguito Monte ha presentato la canzone Andiamo Avanti a Sanremo Giovani 2020, con la speranza di riuscire ad ottenere un posto per l’ultima edizione del Festival della canzone italiana.

Tuttavia, pur essendo rientrato nei 61 finalisti della kermesse, Francesco non è riuscito a partecipare ad AmaSanremo, la fase finale in cui sono stati selezionati i cantanti che hanno poi partecipato alle Nuove Proposte di Sanremo 2021. Ciò nonostante l’ex tronista non si è dato per vinto. Il deejay ha così deciso di proseguire per la sua strada, mettendosi al lavoro su nuovi pezzi.

Così, dopo tanta fatica, qualche ora fa Francesco Monte ha annunciato sui social l’uscita del suo nuovo singolo, Work This Out, che verrà pubblicato venerdì 30 aprile! Ma la vera notizia è un’altra: il cantante infatti eccezionalmente duetterà con nientemeno che con Lee Ryan, storico membro dei Blue! Come se non bastasse Monte ha anche pubblicato un estratto del videoclip ufficiale della canzone, in cui appare anche Lee.

A seguito dell’annuncio di Francesco il web è entrato letteralmente in subbuglio. In molti infatti attendono di ascoltare il nuovo singolo di Monte in collaborazione con Lee Ryan. Come ci stupiranno i due cantanti? Non resta che attendere ancora qualche ora per scoprirlo.

