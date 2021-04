1 Giulia e Cecilia a L’Isola dei famosi

Stasera va in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi. In questo tredicesimo appuntamento vedremo chi dei nominati sarà eliminato tra i quattro nominati: Roberto Ciufoli, Miryea Stabile, Ubaldo Lanzo e Manuela Ferrera. Inoltre i naufraghi faranno la conoscenza di un nuovo concorrente: Ignazio Moser. A tal proposito in studio ci sarà ospite la fidanzata, Cecilia Rodriguez. E con lei tornerà anche Giulia Salemi a sostegno della madre Fariba Tehrani. Giulia infatti già lunedì era intervenuta per difendere la madre e aveva bacchettato duramente gli altri naufraghi. Lo stesso aveva fatto Asia Argento che è stata ospite per sostenere l’amica di sempre Vera Gemma (poi eliminata).

Ma cosa unisce Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez? Se ricordate bene, le due note influencer hanno in comune un ex molto famoso. Stiamo parlando di Francesco Monte. E ciò che fa sorridere è che le loro storie si sono intrecciate con la partecipazione al Grande Fratello Vip. Cecilia Rodriguez aveva, infatti, conosciuto Ignazio Moser dentro la casa più spiata d’Italia, ma a quel tempo lei era fidanzata con Monte. La vicinanza tra i due aveva portato Francesco ad avere un confronto con lei all’interno della casa e la storia si concluse. In questo modo Cecilia e Ignazio si sentirono liberi di vivere il loro amore.

L’anno successivo Francesco Monte partecipò al Grande Fratello Vip e nella casa c’era anche Giulia Salemi. I due si avvicinarono molto, la loro storia fu un po’ altalenante, ma alla fine diventarono una coppia. La relazione, però, non durò molto e lui lasciò la figlia di Fariba. Inutile dire che lei ci rimase molto male e ne fu ferita. Con la sua seconda esperienza al GF Vip, Giulia ha trovato l’amore con Pierpaolo Pretelli e tutto va a gonfie vele.

Chissà quindi se stasera, a L’Isola dei famosi, Ilary Blasi o soprattutto Tommaso Zorzi stuzzicheranno Cecilia Rpdriguez e Giulia Salemi riguardo il loro ex in comune Francesco Monte? Sarà divertente scoprirlo.

