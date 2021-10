Cecilia Rodriguez rivela in che rapporti è rimasta con i suoi ex

1 I rapporti di Cecilia Rodriguez con gli ex

Il 13 ottobre 2021 andrà in onda la terza edizione di Ex on the Beach Italia e a condurre il programma saranno Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Per l’occasione, infatti, hanno rilasciato un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni, come riporta anche Isa e Chia. Il programma consiste nell’arrivo di alcuni single su un’isola, andati lì per trovare l’anima gemella. Peccato, però, che a un certo punto spunteranno fuori i loro ex.

A tal proposito, infatti, l’intervistatore ha chiesto loro in che rapporti sono con gli ex fidanzati. La prima a parlare è stata Cecilia: “Io, quando chiudo una storia non torno indietro. All’inizio ci ho pure provato. Ma è impossibile. Da una parte o dall’altra c’è qualcuno che non capisce i confini. Non sono una ragazza rancorosa. Ma non riesco a fare amicizia con gli ex“.

In seguito è stato il turno di Ignazio Moser, il quale ha replicato: “Non ho un buon rapporto con le mie ex. Le ho sempre lasciate io. Anche per questo non sarei contento di vederle arrivare, come invece avviene in questo reality“. Nessuno dei due, quindi, nemmeno Cecilia Rodriguez ha più alcun rapporto con le ex fiamme. La coppia è più forte che mai. Dopo un periodo di pausa, infatti, c’è stato un riavvicinamento e adesso sono molto innamorati:

C’è stato un allontanamento. L’unico momento difficile. Ma ci siamo resi conto che non riuscivamo a stare divisi. È un passaggio che, per una coppia così giovane, è giusto che avvenga, sarebbe stato strano il contrario. Ma è durata meno di un mese. Sono prove che decidono da che parte debba andare il rapporto.

L’intervista, in seguito, è andata avanti e Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno parlato dei concorrenti di Ex on the Beach Italia 3 e di una proposta lavorativa che hanno dovuto rifiutare…