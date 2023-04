NEWS

Nicolò Figini | 21 Aprile 2023

La risposta di Cecilia Rodriguez

Il mese scorso avevamo parlato di Cecilia Rodriguez in merito alle nozze con Ignazio Moser. Rispondendo alle domande dei fan, infatti, aveva fatto sapere di aver rimandato la data del matrimonio. Ha anche spiegato il motivo:

“Ci stiamo lavorando. Diciamo che abbiamo detto a ottobre. Ci sono dei problemi, perché mia zia, che ben conoscete, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro. Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e non può mancare. Quindi niente, più avanti. Non vi preoccupate. Non siate così ansiosi, tanto lo verrete a sapere”.

Oggi, invece, torniamo su di lei per un fatto che non riguarda la sua vita romantica, ma un comportamento che è stato molto criticato dai suoi fan. Di recente, infatti, Cecilia Rodriguez ha pubblicato delle fotografie in cui si trova dentro una camera d’albergo e salta sul letto con le scarpe.

Questo gesto ha portato diversi utenti a commentare contro di lei: “Con le scarpe sul letto non si può vedere!”. Altri ancora, inoltre, l’hanno definita una mancanza di rispetto verso le donne delle pulizie che più tardi avrebbero dovuto sistemare la stanza:

“La mancanza di rispetto per chi dopo di lei, per lavoro, è impiegato nella pulizia della stanza fa capire il livello di educazione anche verso i futuri ospiti. La seguivo, ma per me da oggi starà bene anche senza me”.

Reazioni sicuramente molto dure che hanno costretto Cecilia Rodriguez a dover chiarire la situazione e dare il suo punto di vista in merito alla faccenda. Ecco ciò che ha affermato, come riporta anche il profilo Instagram Pipol Gossip:

“Ho pubblicato queste foto mentre stavo andando via dall’albergo ed ero felicissima. Volevo solo fare uno scatto che rappresentasse la mia felicità in quel momento. Mi piace tantissimo saltare sul letto perché mi ricorda i giochi con i miei fratelli di quando ero piccolina. Non penso di essere una ragazza senza educazione o sporca come avete scritto in molti. La verità è che io volevo fare uno scatto che rappresentasse a pieno la mia gioia perché stavamo appena partendo finalmente per il Coachella e quindi, mi è sembrato carino saltare sul letto con le scarpe”.

