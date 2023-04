NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Aprile 2023

GF Vip 8

Lo spoiler su Giulia Salemi

Senza dubbio una delle più grandi rivelazioni dell’ultima edizione del GF Vip è stata Giulia Salemi. L’influencer come sappiamo si è occupata di curare la parte social del reality show, mostrandosi sempre sul pezzo e perfetta per questo ruolo inedito. Anche il pubblico ha molto apprezzato il lavoro svolto dalla Salemi, e già in molti sperano che per la prossima edizione l’ex Vippona venga scelta come opinionista. Da settimane così numerose indiscrezioni parlano della presunta promozione della Salemi, che tuttavia al momento non è ancora stata ufficializzata. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto discutere il web.

A parlare è stato Marco Bellavia, che sui suoi profili ha pubblicato un post dedicato proprio a Giulia Salemi. Il conduttore ha infatti voluto ringraziare l’influencer per averlo supportato e sostenuto nel periodo seguente al suo ritiro dal gioco, spendendo bellissime parole per lei. Ma non solo. Bellavia avrebbe, secondo i più, fatto anche anche uno spoiler involontario sulla Salemi, confermando apparentemente che il prossimo anno sarà opinionista del GF Vip 8. Queste le dichiarazioni di Marco, che in breve hanno fatto il giro del web:

“Vorrei ringraziare personalmente Giulia Salemi. Ringraziarla e augurarle buon lavoro, perché come avrete sentito e accennare da Alfonso, l’anno prossimo sarà promossa opinionista. Pare che verrà promossa opinionista appunto del Grande Fratello. Quindi le auguro ogni bene e grazie Giulia. […] In quei famosi giorni mi ha supportato tantissimo personalmente con tanti messaggi di incoraggiamento. Penso che sia la più grande scoperta di questa edizione del GF. Brava nell’uso delle parole, adatte al momento giusto. Brava nel ritmo del suo interloquire e nella capacità di apparire sempre bella e perfetta”.

Che dunque Marco Bellavia abbia davvero spoilerato il destino di Giulia Salemi? L’influencer sarà davvero scelta come prossima opinionista del GF Vip? Non resta che attendere per saperne di più.