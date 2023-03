NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Marzo 2023

Parla Cecilia Rodriguez

Pochi mesi fa Ignazio Moser ha fatto una romantica proposta di matrimonio alla sua Cecilia Rodriguez, dopo ben 5 anni di relazione. La coppia ha così dato il via ai preparativi per il loro grande giorno, tuttavia al momento non sono ancora stati rivelati i dettagli su quando e dove si svolgerà la cerimonia. In queste ore però proprio Cecilia, rispondendo alle domande dei fan su Instagram, ha fatto sapere che lei e Ignazio hanno rimandato la data delle nozze, inizialmente previste per ottobre. I fan però posso stare tranquilli: la Rodriguez infatti ha anche rivelato il motivo e in merito ha affermato:

“Ci stiamo lavorando. Diciamo che abbiamo detto a ottobre. Ci sono dei problemi, perché mia zia, che ben conoscete, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro. Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e non può mancare. Quindi niente, più avanti. Non vi preoccupate. Non siate così ansiosi, tanto lo verrete a sapere”.

Come se non bastasse Cecilia Rodriguez ha anche spiegato perché non blocca coloro che parlano male di lei e di Ignazio Moser, e a quel punto la sorella di Belen facendo un piccolo sfogo ha dichiarato:

“Perché non ho tempo per queste cose qua. Non ho tempo per la cattiveria. Ho avuto troppo tempo e non voglio averlo più, non ce l’ho più. Come avete capito sto cercando di passare meno tempo col telefono. A un certo orario non lo guardo più. Lascio solo le chiamate delle persone importanti della mia vita, perché se succede qualcosa voglio potere aiutarle. I social per troppo tempo fanno male alle persone, quindi non voglio finire come quelli che insultano soltanto”.

Non resta che attendere dunque per scoprire quando si terranno le attese nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Nel mentre rinnoviamo i nostri auguri a questa splendida coppia, a oggi una delle più amate e seguite del web.