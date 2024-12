Dopo l’incendio di ieri a Gallarate in cui è stato gravemente ustionato il signor Gustavo, Cecilia Rodriguez interviene sui social con un messaggio d’affetto rivolto al suo amato papà.

Le parole di Cecilia Rodriguez

È arrivata nella giornata di ieri la notizia che Gustavo, papà di Belen, Jeremias e Cecilia Rodriguez ha riportato delle importanti ustioni a braccia e volto a causa di un incendio. Il fatto si è verificato a Gallarate, in provincia di Varese, dove Gustavo si trovava. All’interno di un capannone stava svolgendo delle faccende, quando d’improvviso delle fiamme hanno preso il sopravvento e lui ne è rimasto ferito.

Da lì fortunatamente l’intervento di sanitari e forze dell’ordine, che l’hanno trasferito all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate e, successivamente, nel reparto Grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano. Dalle prime notizie si è parlato di ustioni di secondo grado per il papà di Cecilia Rodriguez.

Fino a questo momento nessuno della famiglia Rodriguez si era espresso sulla vicenda. Tanta la preoccupazione anche da parte dei fan, che aspettano tra speranza e preghiere delle notizie positive. Nella mattinata di oggi Cecilia Rodriguez è intervenuta sui suoi social e l’ha fatto con un post.

Cancellati gli ultimi impegni per concentrarsi sulla sua famiglia e sul padre Gustavo, la showgirl ha postato una foto. Nello scatto si vede suo padre stringerle la mano nel giorno del matrimonio con Ignazio Moser. Una foto particolarmente significativa per lei.

Ad accompagnare queste parole una frase: “Forza papà”. Questo quanto ha scritto Cecilia Rodriguez nel suo profilo Instagram. In pochi istanti il post è stato invaso da tantissimi fan di amici ed estimatori di Cecilia, che hanno augurato un caloroso in bocca al lupo a Gustavo Rodriguez, con la speranza che possa riprendersi in tempi brevi dopo quanto successo.

Novella2000.it e Novella 2000 mandano un abbraccio alla famiglia Rodriguez e in particolare a Gustavo, in questo momento così delicato.