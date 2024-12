Eliminazione per Maica al Grande Fratello in Spagna e c’è un’espulsione!

Al Grande Fratello in Spagna è successo di tutto! Maica che abbiamo conosciuto anche in Italia è stata eliminata e c’è stata un’espulsione!

Maica eliminata dal Grande Fratello in Spagna

Mentre in Italia lunedì vedremo una nuova puntata del Grande Fratello dove certamente Shaila e Lorenzo saranno protagonisti, dall’altra parte i cugini spagnoli nella serata di ieri ci hanno regalato un colpo di scena dopo l’altro.

Maica Benedicto, che abbiamo conosciuto al Gran Hermano (ospite anche nel nostro Paese), ieri sera ha lasciato la Casa. L’eliminazione da parte del pubblico non ha lasciato scampo. Lei in lacrime ha accettato questo responso. Probabilmente nessuno si sarebbe aspettato un risultato di questo tipo, dato che Maica era fortemente candidata alla vittoria del Grande Fratello, ma la decisione va in ogni caso rispettata.

MAICA se convierte en la EXPULSADA de la noche 💥#GHGala14 pic.twitter.com/eGsbexocWu — Gran Hermano (@ghoficial) December 5, 2024

Comunque Maica Benedicto, in ogni caso, è un’amata e discussa protagonista del Grande Fratello in Spagna e ha saputo farsi apprezzare anche nei pochi giorni di permanenza in Italia.

Espulsione al Gran Hermano

Un altro colpo di scena però non ha riguardato solo l’uscita di Maica dalla Casa del Gran Hermano in Spagna! Ma anche un duro provvedimento disciplinare ai danni di Adrian. Il concorrente infatti, come spiegato in due comunicati distinti, avrebbe avuto degli atteggiamenti poco rispettosi nei confronti di Maica stessa, mettendola a disagio. Per tale motivo ha ricevuto un provvedimento disciplinare:

“Al Grande Fratello sono severamente vietati gli atteggiamenti che compromettono la dignità di una persona, e ancora di più quando la persona manifesta che qualcosa la mette a disagio. Per questo Adrian è espulso per motivi disciplinari”, si apprende dal programma.

In seguito abbiamo visto alcuni filmati in cui Adrian avrebbe esagerato nei confronti di Maica al Grande Fratello. Lei più volte gli avrebbe detto di non volere avere a che fare con lui e di mantenere una certa distanza. Ma dai video mostrati, lui sarebbe stato insistente.

Peraltro il codice di condotta del Grande Fratello è chiaro. Tutti i concorrenti ne sono a conoscenza prima del loro ingresso nel programma. “L’integrità di tutti e l’invasione dello spazio personale sono diritti da rispettare, e al Gran Hermano crediamo in questo. Da questo momento Adrian è espulso in via disciplinare”, si apprende.

Estos son los motivos que nos han llevado a expulsar a Adrián de manera disciplinaria. Para despejar dudas, Maica no ha ido al confe ni ha pedido nada. El programa ha actuado por decisión propia por un comportamiento inadecuado y repetitivo. #GHGala14 pic.twitter.com/npWWNBEDwF — Gran Hermano (@ghoficial) December 5, 2024

Successivamente sempre il programma ha chiarito che non è stata Maica a spingere a una decisione simile, ma è il programma che ha agito nei confronti di Adrian per comportamento inadeguato e ripetitivo.