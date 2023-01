NEWS

Nicolò Figini | 2 Gennaio 2023

Ecco le celebrità che sono morte nel corso del 2022

Il 2022 ormai ce lo siamo lasciato alle spalle, ma nei mesi appena trascorsi abbiamo visto tante celebrità che non sono riuscite a raggiungere il nuovo anno a causa della loro morte.

In questo pezzo vogliamo porgere il nostro tributo alla maggior parte di loro, persone che hanno in qualche modo fatto la differenza, ognuna nel proprio ambito di lavoro.

In ordine cronologico, quindi, andiamo a rivedere chi ci ha lasciato in Italia e all’estero. Come ci ricorda anche il sito di SkyTG24.

Cominciamo subito…

Sidney Poitier

Celebrità morte 2022: Sidney Poitier

Si spegne il 6 gennaio 2022 Sidney Poitier.

L’attore aveva 84 anni.

Nel corso della sua carriera ha vinto l’Oscar come miglior protagonista per film come “I gigli del campo“.

