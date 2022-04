1 Il cast ufficiale di Celebrity Hunted

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna la terza stagione di Celebrity Hunted.

Come fatto sapere da TV Sorrisi e Canzoni sono già iniziate le riprese e a fare da cornice alle avventure dei ricercati sarà la città di Firenze, punto di partenza del percorso.

Starà ai concorrenti non farsi beccare dai professionisti del Quartier Generale. Come se la caveranno? In attesa di scoprirlo vediamo ora insieme tutti i protagonisti, partendo dalla prima coppia…

Marco D’Amore e Salvatore Esposito

Marco D’Amore e Salvatore Esposito – Celebrity Hunted

I primi concorrenti che vi presentiamo, annunciati da TV Sorrisi e Canzoni, è la coppia formata da Marco D’Amore e Salvatore Esposito.

Entrambi gli attori hanno condiviso il set di Gomorra e ora si mettono alla prova in questa nuova sfida.

Saranno bravi e riusciranno ad arrivare fino in fondo?

Continua…