Torniamo a parlare di Raul Dumitras, ex concorrente di Temptation Island, e della sua vita sentimentale dopo Martina De Ioannon. Ecco con quale nota influencer sarebbe andato a cena nella serata di ieri. Tutti gli indizi.

La segnalazione su Raul Dumitras

Come sappiamo stanno già uscendo alcune indiscrezioni e spoiler sulla nuova edizione di Temptation Island, la quale partirà verso la metà di settembre. Una fan ha anche avuto l’occasione di registrare un video con le prime immagini nel corso delle registrazioni e le ha diffuse sul web.

Tuttavia sulla bocca di tutti ci sono ancora i protagonisti della versione estiva del reality, in particolar modo Raul Dumitras non smette mai di far parlare della sua vita sentimentale. Il rapporto con l’ex fidanzata Martina De Ioannon ha conquistato gli spettatori, che sono stati tenuti incollati davanti al televisore per settimane.

Dopo che hanno deciso di uscire dal programma separati, poi, a Raul Dumitras sono stati associati vari flirt. Come per esempio quello con Maika, l’ex tentatrice di Lino, la quale però ha smentito qualsiasi tipo di flirt in generale:

“Non avevo intenzione di intervenire riguardo ad alcune questioni che ritengo veramente futili. Ma sono costretta a farlo poiché si sta superando ogni limite di immaginazione. In questi ultimi giorni secondo il gossip avrei iniziato una frequentazione con Alex. A seguire si sostiene che ci sia stato un flirt in corso anche con Raul”.

Adesso, però, in merito a Raul Dumitras spunta una nuova segnalazione, ovvero quella secondo la quale sarebbe andato a cena ieri sera con una nota influencer. L’indizio raccolto dal web sarebbero due foto pubblicate nello stesso identico posto.

Raul Dumitras è uscito a cena con l’influencer Flaminia Ferretti?

Lei sarebbe, come riporta anche Webboh, Flaminia Ferretti. Si tratta di una content creator che su Instagram conta 74mila follower, mentre su TikTok ne ha quasi 200mila. Nonostante si trovassero entrambi nel medesimo ristorante non abbiamo prove che fossero allo stesso tavolo, quindi dobbiamo prendere tutto con le dovute precauzioni.