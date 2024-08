In queste ore sul web è stata diffusa quella che sarebbe la prima foto ufficiale in pubblico di Tony Effe e Giulia De Lellis

Da settimane ormai il web si domanda se tra Giulia De Lellis e Tony Effe ci sia del tenero oppure no. Tanti gli indizi che farebbero propendere per una risposta affermativa, ma al momento nessuna certa. Anche se in queste ore sta girando una foto che in molti considerano il loro primo scatto pubblico ufficiale.

La prima foto pubblica di Tony Effe e Giulia De Lellis

Per tutta l’estate Tony Effe è stato associato a varie donne del mondo dello spettacolo, tra queste anche Chiara Ferragni. Tuttavia il suo interesse sarebbe ricaduto su Giulia De Lellis, la quale è stata spesso avvista in sua compagnia nel dietro le quinte dei concerti in giro per l’Italia:

“Mia nipote al Praja di Gallipoli con Tony Effe e Giulia. Oscura il viso di mia nipote se vuoi metterla. Continua la love story, erano abbracciati dietro prima che cantasse. Infatti mia nipote è entrata nei camerini con loro per amicizie in comune”.

Di recente sono anche stati visti insieme dai fan in vacanza al mare e qualcuno ha affermato sui social, attraverso una segnalazione a Deianira Marzano, che il cantante starebbe facendo sul serio con l’influencer: “Ti posso dire che inizialmente non era una cosa seria e Tony aveva altre relazioni ma poi ha deciso di chiudere e frequentare solo Giulia! A me piacciono molto, sono diversi ma simili”.

Al momento non abbiamo alcuna conferma o smentita perché i due diretti interessati non hanno commentato. Fatto sta che in queste ore sul web si è diffusa un’immagine molto particolare e che in molti hanno definito come la prima foto ufficiale in pubblico di Tony Effe e Giulia De Lellis. Qui sotto li vediamo in compagnia di Cristiano Malgioglio che si è imbattuto in loro per caso.

Giulia De Lellis e tony Effe nella prima foto pubblica insieme

“Abbiamo incontrato Tony e Giulia in hotel. Cristiano gli ha chiesto di portarmi con loro al concerto“, ha scritto il fotografo Alessandro Rocchi. A parte tutto ciò resta da capire se questa sia la prova della loro effettiva relazione oppure no. Di sicuro molti utenti del web trovano sospetto che passino così tanto tempo l’uno con l’altra.