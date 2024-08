Dopo Raimondo Todaro, continuano a essere insistenti le voci di un possibile addio ad Amici da parte di Lorella Cuccarini. L’insegnante lascia davvero il talent show come si dice in giro? A svelare quella che è la verità effettiva è stata lei stessa in un video.

Amici, la verità di Lorella Cuccarini sul suo futuro

Tra poche settimane le porte della scuola di Amici si apriranno per nuovi allievi. Cantanti e ballerini faranno il loro ingresso nel programma e cercheranno di difendere il loro posto per arrivare fino in fondo e conquistare la vittoria finale. A guidarli tra i prof ci sarà anche Lorella Cuccarini? In queste ore la sua presenza è stata messa in dubbio e c’è chi sostiene possa dire addio al talent show per sposare un progetto Rai. Ma ben presto è emersa la verità sul suo futuro.

Più nello specifico, nella giornata di ieri è balzato all’occhio di tanti il trafiletto ripreso dal settimanale Mio, in cui si sostiene come il futuro di Lorella Cuccarini ad Amici sia in bilico, poiché la Rai vorrebbe offrirle un programma tutto suo in prima serata. La rivista ha parlato anche di “proposta allettante”, come se la conduttrice ci stesse davvero pensando.

Ma sarà così? Ovviamente no! Per evitare che se ne continui a parlare inutilmente, Lorella Cuccarini ieri a tarda sera ha realizzato un video, mentre si trovava in auto. Nel filmato, si vede la prof di Amici tenere un telefono in mano in cui appare appunto la notizia di cui vi abbiamo parlato. Poco dopo l’inquadratura si sposta su di lei che con la mano fa cenno, come a dire: “Ma che state dicendo?” e un’espressione piuttosto eloquente.

Lorella Cuccarini commenta i rumor di un possibile addio ad #Amici pic.twitter.com/2YhVL67SGz — disagiotv (@disagio_tv) August 26, 2024

Senza dire una parola, possiamo affermare che Lorella Cuccarini si è espressa piuttosto bene sul suo futuro nella scuola di Amici! Peraltro già a Verissimo in passato aveva fatto sapere che non ha alcuna intenzione di lasciare la trasmissione, scacciando più volte i rumor di un suo ipotetico addio. Eppure le sue dichiarazioni non sembrano essere bastate a eludere i gossip.

Chi temeva dunque in un possibile addio di Lorella Cuccarini ad Amici, può fare sogni tranquilli: la docente ci sarà!