Vincenzo Chianese | 18 Settembre 2023

Le parole di Cesara Buonamici ed Elenoire Ferruzzi

Quest’anno come sappiamo a coprire il ruolo di opinionista del Grande Fratello è Cesara Buonamici, che in questi giorni sta seguendo attentamente quello che accade all’interno della casa. Anche stasera la giornalista è pronta a dire la sua sui concorrenti e solo poco fa non è mancata una piccola critica per Paolo Masella. Durante la scorsa puntata infatti il giovane concorrente romano ha nominato Giselda Torresan, affermando che secondo il suo pensiero la sua compagna di avventura sarebbe interessata a lui. In questi giorni così i due hanno avuto modo di chiarirsi e anche nel corso della diretta di questa sera la questione è stata affrontata.

Giselda ha così dichiarato di non avere alcun tipo di interesse verso Paolo e poco dopo a dire la sua è stata anche la stessa Cesara. La Buonamici così, facendo una critica a Masella, ha affermato: “Giselda non è sciocca. Paolo mi sembra un pochino preso di sé, ha parecchia considerazione di sé stesso. Questo lo porta a dare dei giudizi un po’ affrettati. Paolo in questa cosa ha preso una boccata, un bel colpo in viso. C’è un po’ troppa vanità”.

Ma non è finita qui. Oltre a Cesara Buonamoci, a fare una critica a Paolo Masella è stata anche Elenoire Ferruzzi. L’ex Vippona pare stia seguendo attentamente la nuova edizione del Grande Fratello, e sui social ha affermato: “Ma dai Paolo, falla finita, che sembri Lady Oscar”.

Ma cosa accadrà nei prossimi giorni tra Paolo e Giselda? Non resta che attendere per scoprirlo.