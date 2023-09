Gossip | Spettacolo

In confessionale Paolo Masella ha nominato Giselda Torresan. Il ragazzo è certo che possa provare qualcosa per lui

La nomination di Paolo Masella

Le prime vere nomination nella Casa del Grande Fratello hanno già suscitato delle perplessità in studio e tra i telespettatori. In particolare quella fatta da Paolo Masella. Il macellaio romano in confessionale ha ammesso ad Alfonso Signorini di voler mandare al televoto (come poi è accaduto) Giselda Torresan. Motivo? È convinto che la ragazza stia iniziando a provare dei sentimenti per lui.

Rebecca Staffelli così come Cesara Buonamici non hanno nascosto dei dubbi e sono convinte entrambe che il tutto sia legato a una strategia. L’opinionista e l’inviata social infatti pensano che Paolo Masella, così come gli altri concorrenti, abbiano capito la forza di Giselda Torresan. Quindi non ci sarebbe dell’altro dietro come invece ha fatto credere il ragazzo. Almeno questo è il loro punto di vista che ha trovato parte del popolo della rete d’accordo.

Poco dopo la puntata Paolo Masella ha confermato e ribadito il suo pensiero a Massimiliano Varrese, uno dei concorrenti che più è rimasto sconvolto nel vedere Giselda Torresan in nomination.

Paolo: -“Ma io sono apposto con me stesso, la votazione l'ho fatta a fin di bene per levare un'idea che magari qualcuna (Giselda) si poteva essere fatta”



I dubbi di Paolo

Anche questa mattina Paolo Masella appena sveglio è parso ancora turbato da alcuni pensieri. In giardino ha ritrovato Beatrice Luzzi e con lei ne ha parlato. Ancora una volta il ragazzo romano ha espresso le sue perplessità su Giselda.

Secondo il suo punto di vista la ragazza starebbe iniziando a nutrire del sentimenti per lui. Questa situazione pare provocare imbarazzo in lui. C’è da dire che Paolo Masella ha specificato di provare simpatia per l’operaia di Pieve del Grappa, ma non a livello sentimentale.

Beatrice Luzzi ha ascoltato quanto dichiarato da Paolo, ma gli ha consigliato di non trarre conclusioni così affrettate: “Sei sicuro che devi fare questa ambasciata, non può capirlo da sola?”. Masella ha dichiarato di non volere dare false speranze a Giselda. Se le fa i complimenti sono sempre in maniera bonaria e da amico. L’attrice però non si è detta d’accordo e pensa che un rifiuto così drastico potrebbe ferire ancora di più la ragazza.

Paolo Masella ha spiegato di non volersi sentire a disagio e ha confidato quanto accaduto nel corso delle nomination. Contro Giselda Torresan non ha nulla contro, ma pare essere l’unica ad averle causato qualche problemino.

Il ragazzo ha dichiarato che i suoi complimenti derivano dall’insicurezza di Giselda. Lui vuole semplicemente farla sentire più sicura, ma da amico. Teme infatti che la Torresan possa fraintendere, nonostante il suo atteggiamento. Consapevole delle intenzioni di Paolo Masella, Beatrice ha dunque compreso le motivazioni.

Pare quindi che Paolo Masella sia intenzionato a parlarle. Vedremo come reagirà adesso Giselda Torresan.