NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Luglio 2023

Grande Fratello

Cesara Buonamici confermata al Grande Fratello

Dopo giorni di indiscrezioni, rumor e pettegolezzi, adesso arriva la conferma ufficiale: sarà Cesara Buonamici la sola e unica opinionista del Grande Fratello. Come sappiamo la nuova edizione del reality show debutterà su Canale 5 a settembre e ancora una volta alla conduzione ci sarà Alfonso Signorini. Tante le novità previste, a partire dall’unione del format Vip a quello Nip, e di certo ne vedremo di belle. Da qualche giorno nel mentre il nome della conduttrice del TG5 sta facendo il giro del web. Dagospia infatti aveva parlato delle trattative tra la giornalista e gli autori del GF, e adesso finalmente le voci di corridoio sono state confermate.

Poco fa infatti, con un comunicato ufficiale, Mediaset ha annunciato che Cesara Buonamici sarà l’unica opinionista del Grande Fratello. La presentatrice, da anni nel cuore del pubblico, andrà dunque a sostituire Orietta Berti e Sonia Bruganelli, e affiancherà Signorini per tutte le puntate della nuova edizione del reality. Questo quanto si legge nella nota diramata dall’azienda:

“Sarà Cesara Buonamici la nuova opinionista di “Grande Fratello” in partenza a settembre. In conduzione confermato Alfonso Signorini. La conduttrice del TG5, giornalista di esperienza unica e di grande simpatia, ha accettato di raddoppiare i propri impegni: sarà in studio per tutte le puntate del reality e contemporaneamente continuerà la regolare turnazione in conduzione al telegiornale delle 20.00″.

L’arrivo di Cesara Buonamici al Grande Fratello già da giorni sta facendo mormorare il web. I social intanto si sono letteralmente divisi: mentre c’è chi attende con ansia di scoprire come la giornalista ci sorprenderà, altri hanno considerato questa scelta “strana”. Senza dubbio però Cesara non deluderà le aspettative dei telespettatori e con la sua professionalità e la sua ironia saprà di certo stupirci. A lei e a tutta la squadra del reality show dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.