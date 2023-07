NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Luglio 2023

GF Vip 8

Stando ad alcuni recenti rumor emersi sul web, Cesara Buonamici sarebbe in lizza per diventare opinionista del GF Vip

Il retroscena inedito su Cesara Buonamici

In queste ore a finire al centro del gossip è stata Cesara Buonamici. La celebre conduttrice del Tg5, da anni nel cuore del grande pubblico, sarebbe infatti, secondo gli ultimi pettegolezzi, in lizza per diventare prossima opinionista del GF Vip 8. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa starebbe accadendo. Sappiamo tutti ormai che sia Orietta Berti che Sonia Bruganelli hanno lasciato il loro ruolo all’interno del programma e da settimane si cercano le possibili sostitute. Di recente era sembrato che a essere vicine alla firma fossero Katia Ricciarelli e Paola Barale, che secondo i rumor sarebbero dovute essere annunciate nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset. All’ultimo però qualcosa sarebbe andato storto e pare dunque che adesso i giochi siano ancora aperti.

Dagospia così poco fa, lasciando il web senza parole, ha rivelato che proprio Cesara Buonamici sarebbe in lizza per diventare opinionista del GF Vip 8. Tuttavia lo stesso portale sottolinea che al momento le trattative difficilmente potrebbero chiudersi. Ciò nonostante per il reality sarebbe di certo un colpo grosso se l’affare dovesse andare in porto. Questo quanto si legge in merito:

“Chi prenderà il posto delle uscenti Bruganelli e Berti? I nomi di Ricciarelli e Barale sono ancora sul tavolo, dove sarebbe apparso un nome a sorpresa: quello di Cesara Buonamici. Sì, proprio la conduttrice di punta del Tg5. Per provare a spiazzare e ad alzare il livello, trattandosi di un nome di spicco dell’informazione del Biscione, sono in corso riflessioni sugli effetti della sua partecipazione. Una suggestione, di cui vi diamo conto, ma che difficilmente potrebbe concretizzarsi”.

Vi invitiamo naturalmente come sempre a prendere questi rumor con le pinze, e ad attendere news ufficiali da parte dei canali del GF Vip 8. Tuttavia in questi minuti il gossip su Cesara Buonamici sta già facendo discutere e in molti si chiedono cosa accadrà. Non resta che attendere però per scoprirlo.