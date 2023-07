Novella Party Night: a Legnano la festa a Villa ReNoir

Spettacolo | Vip Style

Redazione | 26 Luglio 2023

A Legnano (Milano) Villa ReNoir è stata la cornice suggestiva e perfetta per il Novella Party Night, all’insegna della musica ( dal musicista Francesco Altamura al sax a DJ Mitch e non solo come vedremo), del divertimento e di tanti ospiti. Presenti artiste che hanno animato la serata travestendosi da sirene e immergendosi nella grande piscina poco profonda lì presente.

Qui erano allestiti i tavoli per i 700 ospiti che hanno avuto modo di presenziare all’evento. Tutto curato nei minimi dettagli, a partire dal menu a base di pesce, che ha tenuto conto anche delle esigenze dei vegani presenti. Come giusto che sia.

Al Novella Party Night chiaramente non poteva mancare il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi accolto dal patron di Villa ReNoir, Paolo Renis. Tra i numerosi ospiti, come detto, il disc joker e conduttore radiofonico famoso in TV con Le Iene, DJ Mitch. Ad animare la serata ci ha pensato poi Jo Squillo con la sua musica, come mostrato anche dalla foto sottostanti.

Ma non è finita qui, perché al Gala di Villa ReNoir sono stati esposti i quadri di Francesco Garofalo. Nelle foto del Novella Party Night che vi proponiamo qui sotto il direttore Roberto Alessi in compagnia Paolo Renis e dello chef Simone Rugiati, amico del nostro giornale. Tra le altre immagini sempre il patron della villa e Jo Squillo sul palco.

Novella Party Night a Villa ReNoir – Novella 2000 n° 32 2023

Si è trattato di una serata davvero molto speciale per tutti i presenti! E chissà quante altre sorprese ci riserverà il Novella Party Night in futuro!