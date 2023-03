NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Marzo 2023

GF Vip 7

Il post di Charlie Gnocchi

In queste ore a scagliarsi duramente contro Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà è stato Charlie Gnocchi. Ma andiamo a scoprire tutto quello che è accaduto. Come ben sappiamo le Vippone sono state le prime finaliste di questa edizione a essere elette, per la gioia dei fan che le hanno sempre supportate e sostenute. Le tre tuttavia, come ben sappiamo, nel corso dei mesi si sono spesso scontrate con Antonella Fiordelisi e con Nikita Pelizon, entrambe amiche di Gnocchi. Qualche ora fa così Charlie ha deciso di intervenire, pubblicando sui social una caricatura di Oriana, Micol e Giaele che non è passata inosservata. Il conduttore infatti ha postato un’immagine della Marzoli, della Incorvaia e della De Donà con le sembianze di tre vipere. Gnocchi ha poi aggiunto:

“La vipera è un simpatico animale che non fa male e va in finale?”.

Qualche giorno fa nel mentre Charlie Gnocchi nel corso di un’intervista ha parlato della sua esperienza all’interno della casa, e in merito ha affermato: “Ho scelto di partecipare perché mi piacciono le esperienze nuove, mi piacciono le sfide. Lo considero un lavoro, una opportunità. Mi sono messo alla prova, perché è la mia prima esperienza in un reality. L’ho trovata interessante. Lo rifarei certo, ho sicuramente guadagnato molto da questa esperienza, ho un pubblico che mi conosce, credo che le esperienze servono tutte. Il mio è un lavoro di sperimentatore, è una macchina fantastica, posso solo parlare bene del GF. Non sono il concorrente ideale per la mia età, devo solo dire che ultimamente le puntate sono monotematiche sull’amore”. Ma non solo. Successivamente l’ex Vippone si è anche candidato per partecipare a L’Isola dei Famosi, dichiarando:

“L’Isola dei Famosi? Lo farei subito, sarebbe un reality ancora più forte per me, diventerei veramente quel selvaggio utile all’Isola”.