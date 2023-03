NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Marzo 2023

GF Vip 7

Luca Onestini dopo il GF Vip 7

Ieri sera è andata in onda la semifinale del Grande Fratello Vip 7 e nel corso della serata a sorpresa Luca Onestini è stato eliminato dal reality, a un passo dalla finale. L’ex tronista di Uomini e Donne ha così lasciato la casa, e in queste ore è tornato alla sua vita di sempre. Ma non solo. Poco fa infatti Luca ha anche fatto ritorno sui social, e ha pubblicato un simpatico video sul suo profilo TikTok. Nel breve filmato vediamo Onestini in stazione, mentre attende il treno per tornare a casa, che si scatena con un divertente balletto improvvisato sul momento. La clip naturalmente sta già facendo il giro del web e in molti attendono le prime dichiarazioni ufficiali dell’ex Vippone, che potrebbero arrivare a breve.

Ma non solo. Il pubblico del Grande Fratello Vip 7 infatti non vede l’ora di scoprire cosa accadrà nelle prossime settimane tra Luca e Ivana Mrazova. Come abbiamo visto i due, durante la permanenza della modella in casa, si sono riavvicinati e sono in molti a sperare in un ritorno di fiamma.

Poche ore dopo l’uscita di Ivana, proprio Luca Onestini ha rivelato quello che potrebbe accedere, e in merito ha affermato: “Magari tanti non capiscono, non ci siamo mai chiesti niente. Tipo adesso stavamo bene e basta, non è che siamo stati lì a parlare. Quello che deve essere sarà, deve essere fluida la cosa. Se c’è la voglia di stare insieme si può riprovare. Infatti io mi sono meravigliato, non mi è mai capitato di rivedere una persona con cui sono stato così, sembrava non fosse passata neanche una settimana. Invece era un anno e mezzo che non stavamo un minimo insieme, per me è stato bellissimo, mi hanno fatto un regalo enorme. L’importante è il risultato. Alla fine siamo stati benissimo, non me l’aspettavo di stare così con lei, forse neanche lei così con me. Questa è la cosa buona che mi porto a casa, poi succeda quello che succeda”.

Cosa accadrà dunque tra Luca e Ivana? Non resta che attendere per scoprirlo.