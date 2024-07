Siete fan di Taylor Swift e volete capire che canzoni canta al concerto di Milano? La risposta ve la diamo noi insieme a diverse curiosità sui prezzi dei biglietti e sulla scaletta.

La scaletta di Taylor Swift a Milano

La popstar mondiale del momento sta per arrivare in Italia e in molti potrebbero chiedersi che canzoni canta Taylor Swift al concerto di San Siro a Milano nel 2024.

La risposta è che la scaletta sarà leggermente diversa rispetto al tour portato avanti dall’altra parte del mondo. La ‘leg europea‘, infatti, presenta delle differenze in quanto alcune canzoni sono state tolte.

Si tratterà di dieci atti che comprenderanno i maggiori successi della sua carriera. Ecco quindi, passo passo, che canzoni canta Taylor Swift al concerto di Milano.

Lover

Partiamo con il dire che Taylor Swift aprirà il concerto di Milano a San Siro con l’album Lover.

La scaletta prevede in totale cinque estratti: Miss Americana & The Heartbreak Prince, Cruel Summer, The Man, You Need to Calm Down e Lover.

Passiamo adesso al secondo atto.

Taylor Swift presenta Fearless

In seguito tra le canzoni che canta Taylor Swift al concerto di Milano in Italia possiamo menzionare l’album Fearless.

In questo caso si prevedono tre canzoni tra le più conosciute del suo repertorio.

Stiamo parlando di Fearless, You Belong with Me e Love Story.

Red

Il terzo atto è forse uno dei più attesi anche grazie a una delle canzoni più amate dai fan.

Si parte con 22 per poi proseguire con We Are Never Ever Getting Back Together e I Knew you were Trouble.

Il terzo atto del concerto di Taylor si chiude con l’attesissima All Too Well (10 minute Version).

Speak Now

Speak Now, nonostante sia un album molto apprezzato dai fan di lunga data, all’interno della scaletta del concerto di Milano presenta una sola canzone.

Questa si intitola Enchanted e la popstar si esibirà con un abito da sera principesco color viola.

Taylor Swift presenta Reputation

Continuiamo la scaletta del concerto di Taylor Swift a Milano con la parte dedicata a Reputation.

In questo caso l’ordine prevede Ready For It?, Delicate, Don’t Blame Me e Look What You Made Me Do.

Proseguiamo con la parte restante degli atti.

Folklore ed Evermore

Per la leg europea Taylor Swift ha deciso di unire i due album Evermore e Folklore.

Si tratta infatti dell’atto più lungo con un totale di otto canzoni e queste comprendono: Cardigan, Betty, Champagne Problems, August, Illicit Affairs e My Tears Ricochet.

Si chiude il set in questione con Marjorie e Willow.

Taylor Swift presenta 1989

Il settimo atto prevede Taylor cantare alcuni brani tratti dal suo primo brano pop della carriera.

Tra i tanti i fan potranno sentire Style, Blank Space, Shake It Off, Wildest Dreams e Bad Blood.

The Tortured Poets Department

Adesso arriviamo all’album più recente della popstar americana, il quale è stato rilasciato ad aprile 2024.

La scaletta prevede i brani già più amati: But Daddy I Love Him, So High School, Who’s Afraid Of Little Old Me?, Down Bad, Fortnight,

Chiudono la fila The Smallest Man Who Ever Lived e I Can Do It With A Broken Heart.

Canzoni a sorpresa

Che cosa canta Taylor Swift nel nono atto del concerto a Milano? Al momento non lo sappiamo perché ogni data è diversa.

La prima canzone ha sorpresa è di solito accompagnata alla chitarra, mentre la seconda al pianoforte.

Midnights

Il decimo e ultimo atto è dedicato interamente a Midnight, il suo penultimo album in studio.

Tra le canzoni in scaletta citiamo: Lavander Haze, Anti-Hero, Midnight Rain, Vigilante Shit, Bejeweled, Mastermind e Karma.

Quando viene Taylor in Italia?

Adesso che siamo a conoscenza della scaletta delle canzoni che Tayor Swift canta a Milano, passiamo a quando viene in Italia.

La popstar farà ben due date a San Siro: la prima sabato 13 luglio 2024 e la seconda domenica 14 luglio 2024.

Chi aprirà il concerto di Taylor Swift a Milano? Come cantanti di supporto saranno presenti i Paramore. I cancelli verranno aperti alle ore 14, mentre si inizierà a cantare alle ore 18:45. Questi gli orari in Italia nel 2024.

I prezzi dei biglietti del concerto di Taylor Swift

Parliamo per un attimo dei prezzi dei biglietti per il concerto di Taylor Swift a Milano. Quando escono i biglietti e quali sono i prezzi?

Partiamo con il dire che si potranno trovare sui siti dei venditori principali, come per esempio TicketOne e e FanSale.

I prezzi variano dagli 80 euro fino ai 600 euro. Ovviamente bisogna fare attenzione dalle persone dalle quali si decide di acquistarli in modo da non incappare in delle truffe.