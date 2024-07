Secondo fonti vicine alla coppia, non ci sarebbe più speranza di recupero tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Ma non solo, la cantate avrebbe richiesto il rimborso all’attore. Lo avrebbe definito “tirchio” tanto che avrebbe sempre pagato lei durante il loro matrimonio. Vediamo meglio i dettagli.

La fine del matrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck passa anche dai soldi spesi

Doveva essere una favola, la coppia che aveva fatto sognare che, dopo essersi lasciati, a 20 anni di distanza tornano insieme. Avevano fatto sognare tutti Jennifer Lopez e Ben Affleck e i fan speravano davvero che questa fosse la volta buona. Ma ormai da mesi si rincorrono voci di una crisi e di una conseguente separazione. E le voci si fanno sempre più reali dopo che la casa in California è stata messa in vendita insieme a tutte le opere che contiene e dopo che lui ha lasciato l’abitazione e ora sarebbe in affitto poco lontano dall’ex Jennifer Garner.

Ma adesso spunta un nuovo retroscena sulla vicenda legato ai soldi. Secondo una fonte vicina alla coppia, infatti, la cantante (che ha visto fallire anche questo matrimonio) avrebbe “chiesto il conto”. Sì perché secondo questa fonte che ha parlato con RadarOnline, Ben sarebbe stato di “braccino corto” durante tutto il matrimonio e i soldi per varie cose sarebbero sempre stati sborsati da JLo. “È tirchio, ha sempre pagato lei”, si legge. E la persona che ha rvelato ciò ha aggiunto che l’attore “si sarebbe lamentano per i troppi soldi spesi”.

Infatti, sempre la fonte, ha rivelato che la cantante, per evitare i continui litigi, avrebbe messo mano al portafogli pagando il jet privato, gli hotel, il guardaroba, i viveri quotidiani. Oltre a questo, avrebbe anche sborsato più della metà dei 60 milioni di dollari della sontuosa villa comprata insieme lo scorso anno. Eppure Affleck non se la passa male a livello economico dato che il suo patrimonio si aggirerebbe intorno ai 150 milioni di dollari.

Comunque Jennifer Lopez si sarebbe detta stufa di tutto questo e quindi vorrebbe stilare proprio un documento in cui confrontare le spese del periodo vissuto insieme e che si è dovuta accollare. La fonte ha anche aggiunto: “Non è lei quella che ha rinunciato al loro matrimonio e si sente seriamente bruciata ed è assetata di sangue. Se Ben fosse rimasto, da bravo ragazzo, a lei non sarebbe dispiaciuto. Ma lui l’ha abbandonata e adesso Jennifer è pronta a giocare duro per ottenere vendetta”.

Nel frattempo JLo è venuta in Italia, in Costiera Amalfitana per l’esattezza (uno dei suoi posti del cuore) per consolarsi. Oltre alla fine del matrimonio, infatti, c’è anche un tour musicale annullato pare per la poca vendita di biglietti.