Vincenzo Chianese | 15 Gennaio 2024

Amici 23

I fan più fedeli di Amici di Maria De Filippi ricorderanno senza dubbio che in passato, in occasione delle vecchie edizioni del talent show, c’era un pubblico parlante che puntata dopo puntata dava il proprio parere su quanto accadeva in studio. Ma che fine hanno fatto quei personaggi?

Il pubblico parlante di Amici

Non tutti sanno che fino a qualche anno fa ad Amici c’era un vero e proprio pubblico parlante.

Si trattava di un gruppo di persone fisse, che settimana dopo settimana arrivano in studio per commentare tutte le vicende del talent show, spesso anche discutendo con i prof e con gli stessi allievi.

Ma che fine ha fatto dunque il pubblico parlante?

Andiamo a scoprire quello che sappiamo.

Daniela Elia

Una delle protagoniste del pubblico parlante di Amici è stata Daniela Elia.

La donna per anni ha preso parte al talent show, dicendo sempre la sua sul percorso dei cantanti e dei ballerini.

A oggi Daniela continua a seguire il programma, pur non essendoci più un pubblico parlante.

Ma andiamo avanti.