In queste ore si sta diffondendo il rumor secondo il quale Chiara Ferragni abbia un flirt con Andrea Bisciotti. Andiamo a scoprire tutto quello che sappiamo sulla sua età, l’altezza, la vita privata e il profilo Instagram.

Chi è Andrea Bisciotti

Nome e Cognome: Andrea Bisciotti

Data di nascita: 1993

Luogo di nascita: Pontremoli

Età: 31 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: ortopedico

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: Andrea ha alcuni tatuaggi

Profilo Instagram: @andreabisciotti

Andrea Bisciotti età, altezza e biografia

Chi è Andrea Bisciotti, il presunto flirt di Chiara Ferragni? Non abbiamo ben chiara la data di nascita, ma ha 31 anni d’età, di conseguenza dovrebbe essere nato nel 1993. Nessuna informazione sul peso e sull’altezza.

Il sito Mowmag.com rivela che il padre dovrebbe essere Gian Nicola Bisciotti, preparatore atletico dell’Inter e che dal 2020 è coordinatore del dipartimento performance del Paris Saint-Germain.

Pare che la sua famiglia possegga una palestra in cui si pratica anche il judo e tra i clienti comparirebbero molto volti noti.

Per quanto riguarda gli studi, invece, ha frequentato l’Università di Parma e oggi lavora a Milano presso l’Humanitas. Non sembra avere fratelli o sorelle e non ci abbiamo notizie sulla madre.

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Andrea Bisciotti, presunto flirt di Chiara Ferragni? Non abbiamo assolutamente idea della fidanzata che ha avuto in passato e nemmeno se al momento sia single.

Probabilmente, però, nel caso in cui abbia intrapreso una conoscenza con la Ferragni possiamo dedurre che non sia fidanzato.

Tuttavia al momento manca ancora la conferma di questa chiacchierata relazione e noi vi terremo informati. Dopo la relazione con Fedez, infatti, Chiara avrebbe ritrovato il sorriso con il medico. Sarà davvero così?

Dove seguire Andrea Bisciotti: Instagram e social

Se volete seguire Andrea Bisciotti sui social potrete trovare un profilo Instagram di quasi 20mila follower.

Vediamo diverse foto con gli amici oppure mentre si rilassa al mare mettendo in mostra il suo fisico. Non mancano anche immagini mentre è al lavoro oppure nel corso dei suoi viaggi.

Ha anche una pagina Facebook ma non ne troviamo traccia su Twitter o TikTok. Sicuramente avrà anche un profilo LinkedIn dove sarà possibile vedere il suo curriculum.

Carriera

A quanto pare Andrea Bisciotti è estraneo al mondo dello spettacolo. Il suo lavoro, nonché carriera principale, consiste in quello di ortopedico presso l’Humanitas di Miano.

Tramite la biografia del proprio profilo Instagram scopriamo che ha scritto: “Resident in Orthopedics and Traumatology“. Inoltre lavora anche come consulente presso un centro per la riabilitazione sportiva.

Per il momento non abbiamo altre informazioni ma vi terremo aggiornati nel caso in cui ci dovessero essere delle novità.