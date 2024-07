Fedez torna in vacanza con i figli Leone e Vittoria a Villa Matilda, che lo scorso anno aveva acquistato insieme a Chiara Ferragni

In queste ore Fedez ha svelato sui social di essere in vacanza con i figli Leone e Vittoria a Villa Matilda, la bellissima dimora sul Lago di Como che solo lo scorso anno aveva acquistato insieme a Chiara Ferragni.

Fedez torna a Villa Matilda

In queste ultime ore a tornare al centro del gossip sono stati Fedez e Chiara Ferragni. Dopo la fine del loro matrimonio, il rapper e l’imprenditrice digitale si sono rifatti una vita e a oggi si stanno godendo questo nuovo capitolo. Proprio il cantante è stato paparazzato con Taylor Mega, dopo settimane di presunti gossip circa un presunto flirt tra i due. Ma non solo. Allo stesso tempo l’imprenditrice digitale, che stando alle voci di corridoio starebbe per chiudere il suo storico negozio di Milano, è stata beccata con colui che sarebbe la sua nuova presunta fiamma.

Insomma pare che i Ferragnez stiano continuando ad alimentare il gossip e in queste ore un nuovo gesto di Federico ha fatto discutere il web. Come di certo in molti ricorderanno, solo lo scorso anno il rapper e l’influencer avevano acquistato una bellissima abitazione sul lago di Como, Villa Matilda. La dimora mozzafiato di 350mq è composta da 7 locali, 3 bagni e 4 posti auto e gode di ogni comfort possibile.

Tuttavia qualche mese fa, a seguito della separazione, Fedez e Chiara Ferragni avevano deciso di mettere in vendita l’immobile, il cui valore si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro. In attesa di trovare un acquirente però il cantante ha deciso di tornare a Villa Matilda con i figli Leone e Vittoria. La breve vacanza è stata anche testimoniata sui social e di certo le immagini non sono affatto passate inosservate.

Sul web intanto c’è anche chi ipotizza che Federico abbia voluto fare uno sgarro alla sua ex moglie. Sappiamo tutti infatti che il lago di Como è da sempre uno dei posti del cuore di Chiara e l’acquisto di Villa Matilda era stata un sogno che si realizzava per la Ferragni.